Принц Гарри и Меган Маркл отправились на курорты Коста-Рики в отпуск

Пара была замечена отдыхающей со своими детьми Арчи и Лилибет. И они явно не приедут в Великобританию на Рождество.

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Принц Гарри и Меган Маркл уже точно не появятся в Сандрингеме на семейном торжестве, так как отправились на семейный отдых в Коста-Рику со своими двумя детьми, чтобы насладиться райскими песками и потрясающими тропическими лесами. Об этом пишет Daily Mail.

Пара была замечена прогуливающейся среди деревьев и катающейся на багги для гольфа, прибывшей в популярное место отдыха 14 декабря.

Пара, по-видимому, провела большую часть отпуска, отдыхая на живописном Плайя-Каррильо и местных пляжах провинции Гуанакасте, известных своим идеальным песком и курортами мирового класса.

Меган можно было увидеть в большой соломенной шляпе, черном платье и белых кроссовках, когда она несла через лес дочь пары, двухлетнюю Лилибет.

Меган Маркл и принц Гарри с детьми в Коста-Рике

На другом изображении Гарри и Меган сидели в зеленом багги для гольфа, а после четырехлетний Арчи играл со своим отцом в пальмовой роще.

Пара пошла по стопам звезд первой величины, таких как суперзвезда Шакира, комик Кевин Харт и актриса Джейн Сеймур, которые недавно посетили эту живописную страну.

Меган Маркл и принц Гарри с детьми в Коста-Рике

Бегство Гарри и Меган на зимнее солнце произошло на фоне сообщений, что пара не будет присутствовать на королевском Рождестве в Сандрингеме в этом году, вместо этого ожидается, что они останутся в США со своими детьми.

Вместо этого к старшим членам королевской семьи присоединятся родственники королевы Камиллы, включая ее детей, внуков и сестру.

Ожидаемое отсутствие Гарри и Меган последовало за недавними надеждами на потепление в отношениях между королем Чарльзом и его младшим сыном.

Сообщается, что Сассексы даже заявили, что примут приглашение в Сандрингем на это Рождество.

Но после выхода в свет скандальной книги Омида Скоби, стало ясно, что потепление в отношениях членов королевской семьи так и не наступило.

Это не первый раз, когда принц Гарри и Меган Маркл отправляются в отпуск. Несколько месяцев назад герцога и герцогиню Сассекских видели прогуливающимися рука об руку по острову Кануан в Сент-Винсенте и Гренадинах после недели, потраченной на продвижение проектов в области психического здоровья в Нью-Йорке.

На фотографии, сделанной прохожим, видно, как пара выходит из магазина деликатесов на территории яхт-клуба Sandy Lane и пристани для яхт в Глосси-Бэй.

Напомним, ранее Меган Маркл неожиданно появилась в рекламной кампании кофейной компании Clevr.

Маркл, которая с 2020 года является инвестором модного бренда овсяного латте, фигурирует в рекламе в массовке, в то время как генеральный директор и соучредитель Ханна Мендоса ходит по штаб-квартире компании и благодарит команду за всю их тяжелую работу в 2023 году.