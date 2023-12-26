Меланія Трамп вирішила повернутися в публічний простір: що сталося

Джерела стверджують, що зараз Меланія більше підготовлена до можливої ролі першої леді США.

53-річна дружина 45-го президента США Дональда Трампа, Меланія, готується знову стати першою леді і хоче залишити свій слід в історії, повідомляє Page Six.

Після нещодавньої перемоги Дональда Трампа у Верховному суді у справі про підривну діяльність на федеральних виборах, "Трамп і його сім'я настільки впевнені в тому, що він знову стане президентом, що інсайдери в Мар-а-Лаго кажуть, що він досягнув угоди з Меланією, яка готова активізувати дипломатичні виступи на вищому рівні у 2024 році.

Після того як Меланія нещодавно з'явилася з іншими колишніми першими леді на похороні Розалін Картер, вона "почувається більш впевненою в собі — як як представниця свого чоловіка, так і у своїй власній позиції як дипломатичного діяча після її позитивного прийому в сім'ї Картерів".

Місіс Трамп також з'явилася на церемонії натуралізації громадян у Національному архіві.

"Меланія розуміє, що настав її час поповнити ряди історичних перших леді та залишити свій слід в історії... Вдруге вона почувається краще підготовленою до своєї потенційної ролі. Вона відчуває, що може приділяти цій ролі більше часу, оскільки її синові від Трампа, Беррону, зараз 17 років. Найближчі родичі, включно з Меланією, твердо підтримують колишнього президента", — пише ресурс із посиланням на свої джерела.

Після рідкісної появи на похороні Картера Меланія була присутня на церемонії вручення нагороди "Патріот" у Мар-а-Лаго в Палм-Біч.

"Вони обидва були в прекрасному настрої. Меланія ходила і віталася з усіма", — кажуть очевидці.

Раніше Фокус писав, що Меланія Трамп переглянула шлюбний договір із чоловіком.