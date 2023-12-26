Колишня дружина Віталія Кличко показала, як виглядають їх діти

Всі троє дітей Віталія Кличко помітно виросли і дуже зовні схожі на батька. Всі троє живуть за кордоном і не приїжджають на батьківщину батька.

49-річна екс-дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова, показала як зустріла Різдво разом з дітьми. Спільні фото вона опублікувала в своєму інстаграмі.

Відомо, що родина зустрілася в Німеччині. Всі троє дітей приїхали відзначати свято разом з мамою.

На першому фото родина позує на фоні новорічної ялинки. Посередині стоїть 18-річний Максим, який найвищий в родині. У цей час хлопець обіймає за плечі старшого брата, 23-річного Єгора-Даніеля та 21-річну сестру Єлизавету-Вікторію. Всі троє дітей одягнені в джинси та різдвяні светри.

У цей час попереду притулилася до дітей і Наталія. Вона для святкувань одягнула коротку шоколадну сукню з блискітками.

Діти Кличко Фото: https://www.instagram.com/natalia_yegorova/ Діти Кличко Фото: https://www.instagram.com/natalia_yegorova/

Вже на іншому знімку двоє братів обіймають з боків сестру, яка в цей час тримає кішку на руках, а з іншого боку, старший син обіймає Наталію.

Варто відзначити, що колишня дружина Віталія Кличко рідко ділиться сімейними фото. Тому вочевидь Різдво стало винятком.

Відомо, що Наталія та Віталій офіційно пробули у шлюбі 26 років. Розірвали стосунки вони у 2022 році. Однак, до цього часу пара тривалий час вже жила окремо.

Мають спільно трьох дітей. Всі троє живуть за кордоном. Ні сини, ні донька Віталія Кличко до України не приїжджають. Чи спілкуються діти з батьком також не відомо. Однак судячи із фото, всі троє дітей, дуже схожі на батька.

Нагадаємо, Андрій Джеджула показав спільне фото в патріотичних образах із 15-річним сином від Санти Дімопулос.