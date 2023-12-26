Принц Чарльз подарував усім членам своєї сім'ї на Різдво особливі шарфи за 5500 гривень

Нові шарфи Highgrove Heritage на церковну службу в Сандрінгемі одягнули принцеса Анна, леді Луїза Віндзор і Семюель Чатто.

Королівська сім'я відсвяткувала Різдво традиційно, у Сандрінгемі, відвідавши церкву на свято. Фанати з букетами зустрічали короля Чарльза, королеву Каміллу, принца Вільяма і Кейт Міддлтон з дітьми. Цього року на службі було велелюдно, адже король запросив дітей і онуків своєї дружини. І, як виявилося, він зробив усім милі подарунки: нові шарфи Highgrove Heritage за 115 фунтів (близько 5500 грн). Багато хто з обдарованих, навіть одягнув їх на прогулянку до церкви. Про це пише Daily Mail.

Шарфи "Спадщина Хайгроува" з'явилися завдяки співпраці між королівським маєтком у Глостерширі, Фондом принца і компанією "Джонстон з Елгіна", яка виготовляє вироби з вовни.

На милій різдвяній прогулянці кілька членів королівської сім'ї хизувалися в обновках.

Різдво в Сандрінгемі

Принцеса Анна, леді Луїза Віндзор, граф Сноудон і Семюел Чатто, онук покійної принцеси Маргарет, доповнили своє вбрання шарфами, виготовленими зі 100-відсоткової ультратонкої мериносової вовни RWS (Responsible Wool Standard) з Австралії.

Шарф був випущений на початку жовтня і був представлений на Лондонському тижні ремесел. У дизайні присутня клітинка принца Уельського, виткана поверх збільшеної клітинки Shepherd.

Принцеса Анна зробила шарф ефектною деталлю свого ансамблю, надівши його поверх білого пальта і відповідного бежевого капелюха з пір'ям.

Принцеса Анна та її чоловік Тімоті Лоуренс у подарованих шарфах Фото: Getty Images

Її чоловік Тімоті Лоуренс також обгорнув шию шарфом під час служби в церкві Святої Марії Магдалини.

А леді Луїза, дочка герцога і герцогині Единбурзьких, поєднувала свій шарф з темно-синім пальто і капелюхом у тон.

Леді Луїза

Семюель Чатто доповнив обновкою своє чорне пальто.

Різдво в королівській родині зазвичай святкують по-сімейному. Усі запрошені з'їжджаються в Сандрінгем і збираються за святковим столом. Сім'я відкриває подарунки, деякі з яких є жартівливими презентами — це одна з традицій королівської сім'ї.

Потім сім'я відвідує службу в церкві Святої Марії Магдалини різдвяного ранку. Щойно вони повернуться додому, їм подадуть різдвяний обід, а потім починаються післяобідні ігри.

Так відзначали Різдво за королеви Єлизавети і її син не став змінювати традиції.

Минулого Різдва члени королівської сім'ї пережили найбільші зміни за останні десятиліття: вони відсвяткували свій перший святковий період без королеви Єлизавети II, яка померла лише кількома місяцями раніше.

Було помічено, що король Чарльз махав рукою натовпу, який зібрався біля церкви Норфолка, щоб побажати йому і його сім'ї всього найкращого цього Різдва, ідучи поруч із королевою Каміллою.

Принцеса Уельська широко посміхалася, йдучи до церкви в елегантному синьому пальто і такому ж капелюсі, тримаючи за руку свою доньку принцесу Шарлотту.

Сім'я принца Вільяма Фото: Getty

Молодший брат Шарлотти, принц Луї, приєднався до решти членів своєї сім'ї і тримав за руку Мію Тіндалл.

Принц Вільям тримав молодшого сина, відомого своїми витівками і пустощами, за руку, а принц Джордж йшов поруч.

Герцог і герцогиня Единбурзькі приєдналися до решти членів королівської сім'ї дорогою до церкви.

Сім'я принца Едварда

А принца Гаррі та Меган Маркл у Сандрінгемі не було. Ходили чутки, що молодший син короля намагається помиритися зі своїм батьком. Але після виходу книги Оміда Скобі стало зрозуміло, що Різдво вони проведуть порізно. Гаррі з сім'єю поїхав на курорт у Коста-Ріці.