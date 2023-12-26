Євген Клопотенко зізнався, що мав бронь від армії

Євген Клопотенко зізнався, що не планує ховатися від повісток чи армії.

37-річний ресторатор Євген Клопотенко зізнався, що майже рік мав бронь від армії і що зараз не боїться, якщо його мобілізують. Про він розповів в проєкті TSN.UA "Наодинці" .

Зокрема, кухар відзначив, що з початку повномасштабного вторгнення на територію України отримав бронь від Міністерства культури. Тривала вона до кінця 2022 року. Наразі він немає ніяких поблажок чи протипоказань, щоб не служити в армії.

На запитання, чи боїться він іти на фронт, шефкухар впевнено відповів, що ні.

"Чого я маю боятися? якщо мені прийде повістка, я думаю, що мене точно оформлять кухарем. Тут у мене немає питань. Кухарем мене кудись відправлять, але, я просто знаю, що дуже багато медійних особистостей їх просто з армії забрали, для того, щоб вони робили роботу свою", -сказав Клопотенко.

Він наголосив, що медійні люди можуть бути корисні в тилу, адже не всі можуть бути корисні на фронті.

Клопотенко також відзначив, що вважає себе ефективнішим тут і зараз, однак, якщо хтось вирішить, що він потрібен на фронті, значить так треба.

14:30 "В мене була бронь від Мінкульту…"

"Немає такого, хто має бути на фронті, а хто немає. Це питання завжди відкрите. Боюсь я повістку — ні, чи я про неї думаю — ні. Чи вона буде, будемо дивитися", — додав кухар.

Також Клопотенко прокоментував, чи планує покращити харчування для військових.

За його словами, наразі це питання, не має великого значення, адже в армії є більші пріоритети. Звісно, коли закінчиться війна, він повернеться до того, що потрібно покращувати харчування в армії, лікарнях і так далі. Але зробити піар на покращенні харчування для військових він вважає недоречним та неправильним.

Нагадаємо, Євген Клопотенко натякнув на одруження.