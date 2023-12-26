Патрік Шварценеггер оголосив про заручини з моделлю Еббі Чемпіон

Син Арнольда Шварценеггера зустрічається з Еббі з 2015 року.

Патрік Шварценеггер і його давня подруга Еббі Чемпіон оголосили про заручини. Син "Залізного Арні" та Еббі зустрічаються вже вісім років. Пара поділилася радісною новиною у спільному пості в Instagram, пише People.

"Назавжди і на віки віків", — написали актор і його наречена-модель у спільному пості.

На одному з фото видно, як Шварценеггер цілує свою наречену в щоку, коли вона демонструє свою блискучу обручку з двома діамантами. На інших фотографіях пара цілується і обіймається на пляжі біля композиції з червоних троянд у формі серця. Патрік і Еббі навіть показали торт із власною фотографією, яким вони відзначили заручини.

Патрік Шварценеггер і Еббі Чемпіон оголосили про заручини Фото: Instagram patrickschwarzenegger

Уперше романтичні стосунки між Шварценеггером і Чемпіон виникли у вересні 2015 року, а в лютому 2016 року вони офіційно оприлюднили свої стосунки в Instagram. Тоді модель опублікувала спільне фото.

Патрік Шварценеггер і Еббі Чемпіон оголосили про заручини

Відтоді вони ділилися невеликими уривками своєї історії кохання в соціальних мережах. На 25-річчя Еббі торік Шварценеггер, син Арнольда Шварценеггера і Марії Шрайвер, заявив в Instagram: "Я так люблю цю дівчину" і опублікувавши безліч милих фото.

Патрік навіть писав жартівливий пост, присвячений його коханій.

"Така працьовита. Така красива і вірна. П'є 2 чашки кави! Любить морозиво. Любить солодкі коктейлі. Любить Ісуса й Америку теж", — написав він.

Ще 2021 року Шварценеггер згадував їхнє найперше побачення, жартома наголошуючи на своєму незвичному виборі їжі. "Я знав, що ми порозуміємося з того моменту, як у нас було перше побачення, і ти замовила дитяче меню!" — написав він в Instagram 2021 року з нагоди 24-річчя Еббі.

Хоча Шварценеггер і Чемпіон побудували успішну кар'єру окремо, вони час від часу об'єднувалися для різних рекламних кампаній і зйомок. Вони разом знялися в рекламній кампанії Calvin Klein Jeans восени 2019 року і з'явилися в популярному модному журналі Vogue у листопаді 2022 року.

Шварценеггер розповідав в інтерв'ю, що Еббі завжди його підтримувала.

"Я думаю, що найкраще в тому, що вона поруч зі мною, вона завжди вболіває за мене, бажає мені найкращого і пробуджує в мені найкраще! Я завжди кажу, що у стосунках ви маєте бути союзниками. І вона робить це для мене", — розповідав син Шварценеггера.

Патрік Шварценеггер і Еббі Чемпіон

Він також розповів про те, як пара зберігає міцні стосунки, незважаючи на те, що їм доводиться проводити багато часу нарізно через свої роботи.

"Ми любимо одне одного, і це нормально, коли вона їде на тиждень або я їду на місяць для зйомок. Ми постійно переїжджаємо, і мені дуже пощастило, що я можу бути разом з нею", — Патрік відзначив працьовитість і рішучість Еббі, яка переїхала з Алабами, щоб здійснити свою мрію і стати супермоделлю.

Еббі Чемпіон на показі

Нагадаємо, в Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер четверо дітей. Також він визнав сина від домробітниці Мілдред Баени. Джозеф Баена хоче стати актором і бодібілдером, як його батько.