Як харчуватися у свята: 5 корисних порад від знаменитого дієтолога

Якщо ви стежите за фігурою і ведете здоровий спосіб життя, може бути непросто зберегти силу волі та дисципліну під час свят.

Свята підступні великою кількістю коктейлів, традиційних сімейних рецептів, десертів та калорійних страв, що може легко відсунути всі ваші зусилля і наміри на задній план. Тому, перш ніж з'їсти шматок чізкейка вашої улюбленої тітки, ознайомтеся з корисними порадами щодо святкового харчування від знаменитого дієтолога Кім Шапіри.

"Свята приголомшливі й короткочасні", — пояснює Шапіра. "Багато американців зазнають труднощів у цей час, але ми можемо змінити це, практикуючи усвідомленість, починаючи кожен день як новий, вірячи, що ваш організм може виправити ваші помилки, і роблячи все можливе, щоб задовольнити потреби вашого тіла, коли це потрібно". Безневинний шматочок чізкейка може містити понад 400 калорій і все це крім алкоголю, закусок та інших ситних страв, що можуть бути на святковому столі. Щоб не збитися зі шляху та зберегти здоров'я після святкового сезону, дотримуйтесь простих порад. Про це пише Eat This, Not That.

Контролюйте кількість

Фото: Freepik

Перш за все, Шапіра підкреслює важливість контролю. "Це один із тих моментів, коли знадобляться деякі зусилля", — пояснює вона. "Це нескладно, оскільки ми ухвалюємо 221 рішення про їжу щодня. Ви маєте розуміти, чи ви їсте, тому що голодні, чи тому що просто "бачите" їжу".

Насолоджуйтеся їжею

У цей святковий сезон і після нього, сповільніть хід подій і по-справжньому знайдіть час, щоб насолодитися їжею. Це допоможе вам їсти повільніше і дасть змогу вашому організму швидше визначити, коли ви з'їли достатньо.

"Мета полягає в тому, щоб їсти кожні дві-три години і залишатися трохи голодними після їжі. Більшості з нас не потрібно стільки їжі, скільки ми їмо, щоб схуднути і підтримувати здорову вагу", — каже Шапіра.

Їжте без телефону

Фото: Freepik

Ще одна корисна звичка — їсти за столом без телефону. Це ще більше допоможе вам насолодитися кожним шматочком їжі.

Шапіра зазначає, що прийом їжі в спокійній обстановці не завжди можливий, але є певні інструменти, які можна використовувати, щоб досягти спокійного стану під час їжі. "Зробіть усе можливе, щоб глибоко дихати перед їжею та переконатися, що ваше тіло дійсно готове", — пояснює вона. "Ваш організм готовий, коли ви відчуваєте запах їжі і в роті накопичується слина. Це дає змогу максимально ефективно перетравлювати та засвоювати їжу".

Обмежте відволікаючі фактори

Разом із телефоном вимкніть будь-які інші відволікаючі фактори, які заважають вам їсти зосереджено й усвідомлено. Ми знаємо, що під час святкової вечері відбувається багато подій, але дослідження пов'язують відволікання від їжі зі збільшенням ваги. Наприклад, святковий фільм найкраще дивитися після того, як ви поїли, щоб не з'їсти більше, ніж планували.

Пийте багато води

Фото: Freepik

Незалежно від того, який святковий захід ви відвідуєте, переконайтеся, що ви п'єте достатньо води. "Будьте уважні до води: це секрет здоров'я", — каже Шапіра. "Випийте вісім чашок. Якщо вам важко пити воду через те, що на вулиці холодно, підігрійте її. Це допоможе вашому організму зменшити запалення, поліпшити самопочуття та сон".

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.