Філіпа Кіркорова почали вирізати із новорічних шоу після участі у "голій вечірці" Івлєєвої

Після того як вечірка стала скандальною Кіркоров одразу ж почав відбілювати свою репутацію.

56-річний співак путініст Філіп Кірокоров потрапив у гучний скандал через участь у "голій вечірці", яку влаштувала відома блогерка та колишня телеведуча тревелшоу "Орел та решка " Настя Івлєєва. Про це пишуть російські видання.

Через участь у цьому заході народному артисту доведеться поплатитися. За інформацією видання "База", нині піднімається питання на телеканалах вирізати участь поп-короля у всіх програмах. Першими на цей крок наважилися продюсери каналу НТВ.

Зокрема, керівництво каналу вимагає зробити альтернативну версію шоу "Маска" без Кіркорова. За словами джерела на НТВ, від кого саме керівництво каналу отримало вказівку вирізати Філіпа Бедросовича — невідомо, але причину продюсерам позначили чітко: гола вечірка у Івлєєвої.

Вирізати артиста з передачі довелося терміново: нова версія мала бути готовою до 31 грудня. Якість шоу, за словами джерела, через це сильно впала, але іншого варіанта немає: заміну просто не встигли б зняти.

Втім, вказівка вирізати Кіркорова була зроблена до того, як Кіркоров оприлюднив свої вибачення в яких зізнався, що нічого не знав про вечірку і погодився приїхати туди лише тому, що колись Івлєєва знімалася в його кліпі. Кіркоров наголосив, що як тільки він зрозумів, що відбувається, одразу ж пішов звідти.

Він наголосив, що це була його помилка і що він патріот своєї країни і немав ніяких поганих намірів. Однак, як би там не було, але вечірка нанесла удар на його репутації. Але все ж можливо, що після його вибачень ще все відіграють назад.

Відзначимо, що 20 грудня Філіп Кіркоров разом з іншими зірками засвітився на голій вечірці, яка пройшла в московському клубі Мутабор. Тусовку, організовану Івлєєвою, різко засудили громадські діячі. Депутат Держдуми попросив керівництво головних каналів вирізати з ефіру учасників вечірки.

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