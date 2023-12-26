Шакіра показала рідкісні кадри з батьками (фото)

Знаменитість поділилася черговим досягненням.

46-річна колумбійська співачка Шакіра показала рідкісні фото зі своїми батьками. Знімки артистка опублікувала в Instagram.

Напередодні зірці сцени ліванського походження присвятили статую в Барранкільї, Колумбія. Шакіра постала в образі русалки.

"Мені приємно поділитися цим з батьками, а особливо з мамою в її день народження. Мої батьки, мер і я подивилися! Ох і ця посвята. Це занадто для мого маленького серця. Мій батько та мої брати з нашим мером", — написала колишня дівчина іспанського футболіста Жерара Піке, 36.

Батько знаменитості постав у світлому образі. Тим часом її мама продемонструвала яскраву зелену сорочку та темні штани.

Батьки Шакіри

"Яка неймовірна данина", "Ти гордість для кожного. Ти заслуговуєш на все прекрасне в цьому житті!", "Ти заслуговуєш на це. Це і навіть більше, тому що ти велика зірка і велика людина", — пишуть у коментарях користувачі мережі.

92-річний Вільям Мебарак Чадід — письменник. Співачка — єдина дитина Нідії та Вільяма Мебарака. Проте в неї є вісім зведених братів і сестер від попереднього шлюбу її батька.

Нагадаємо, Шакіра отримала "Греммі" за свою творчість, присвячену ексбойфренду.

Також Фокус писав про фото сина Шакіри та Жерара Піке.