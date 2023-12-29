Режисер "Феррарі" зізнався, що походить з Житомирської області

Майкл Манн відомий авторством фільмів "Сутичка", "Поліція Маямі". Наразі ж у прокат вийшла його картина про Енцо Феррарі.

80-річний американський режисер Майкл Манн зізнався, як повʼязаний з Україною. Про це пише Village.

Виявилося, що автор картини "Феррарі" походить з Житомирської області. Його предки емігрували на початку 20-го століття до США, проте про це він дізнався зовсім нещодавно.

"Уся моя родина походить із міста Овруч. Коли мій дідусь залишив [Україну] й вирушив до США, дві його сестри емігрували в Аргентину разом із дідусем і бабусею [аргентинсько-бразильського режисера українського походження] Гектора Бабенка. Я не знав про це, поки не познайомився з ним, він розповів мені цю історію. Тож дійсно, щось є таке в Україні, що сприяє народженню режисерів", — розповів Манн.

Цікаво, що коріння іншого знаменитого режисера Стівена Спілберга також походить з України. Один його дідусь мешкав в Одесі, а інший — біля Камʼянця-Подільського.

Майкл Манн

Майкл Манн зізнався, що переймається за українців у ці непрості часи та постійно стежить за новинами, що стосуються війни. Окрім цього, режисер подивився документальну картину свого колеги по цеху Шона Пенна "Суперсила" про боротьбу України.

Наразі в прокат вийшла картина "Феррарі" про один непростий рік (1957) з життя італійського магната автоспорту Енцо Феррарі. У фільмі знялися Шейлін Вудлі, Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Патрік Демпсі та інші.

Трейлер фільму "Феррарі"

Нагадаємо, Пенелопа Крус та Адам Драйвер представили свій новий фільм.

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