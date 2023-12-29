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Джермейна Джексона, брата Майкла Джексона звинуватили у зґвалтуванні

Дар'я Бережна
Фото: Getty Images | Джермейн Джексон із братами Джекі та Марлоном

Позивачка Ріта Барретт стверджує, що акт сексуального насильства стався 1988 року. Вона розповіла про нього, але її змусили мовчати.

Рідного брата Майкла Джексона, музиканта і продюсера Джермейна Джексона звинуватили в сексуальному насильстві. Позивачкою виступила Рита Баррет, з якою Джексон працював у минулому. Рита подала позов у Лос-Анджелесі цього тижня, стверджуючи, що Джермейн зґвалтував її 1988 року в її власному будинку. Нещодавно такий самий позов було подано проти письменника Фредеріка Бегбедера. Про це пише Rolling Stone.

У короткому позові, поданому в середу в Лос-Анджелесі, Ріта Барретт стверджує, що Джермейн Джексон, один із засновників гурту Jackson 5 і старший брат Майкла Джексона, напав на неї в її будинку більше трьох десятиліть тому, після того, як з'явився в її будинку без попередження.

Виступ гурту Jackson 5 і Шер

Барретт розповіла, що познайомилася з Джексоном під час роботи як музичний підрядник, а також через засновника Motown Records Беррі Горді, стверджуючи, що вона підтримувала тісні зв'язки з Горді через свого чоловіка Бена Барретта.

"Відповідач Джексон увірвався до будинку Позивача і із застосуванням сили та насильства піддав Позивача сексуальному насильству. Під час нападу позивачка, віруюча жінка, молилася Богу про допомогу. Під час нападу Позивач побоювалася за своє життя. Після нападу і коли Джексон наситився, він покинув дім", — ідеться в позові.

Джексон, його компанії Jermaine L. Jackson Music Productions і Work Records були вказані як відповідачі за позовом, а перерахованими причинами позову є сексуальне насильство, побої, сексуальні побої і недбалість. Барретт зажадала відшкодування незазначеного збитку.

Джермейн поки коментарів не дав.

Джермейн Джексон із братами Джекі та Марлоном
Фото: Getty Images

"Ріта Барретт зазнала кричущого і жорстокого сексуального насильства. Коли вона дізналася, що щось можна зробити згідно із законом, вона знайшла в собі сили і підтримку, щоб знайти нас, і тепер постоїть за себе та інших", — розповів журналу Rolling Stone адвокат Барретт Джефф Андерсон.

Сам Горді не був названий відповідачем, але в позові стверджується, що саме Горді захищав Джексона у фінансових інтересах. Барретт стверджує, що наступного дня після нападу вона повідомила про інцидент Горді, і він мав "унікальну можливість повідомити про дії відповідача Джексона і допомогти позивачеві під час травми".

"Замість цього, — ідеться в позові, — Горді приховував свої дії, сприяючи приховуванню, що дало змогу Горді, Джексону та іншим особам, які перебувають у ділових відносинах, продовжувати отримувати прибуток, отриманий від роботи і репутації Джексона, на довгі роки вперед".

Позов було подано через каліфорнійський закон AB2777, який, як і нещодавно скасований у Нью-Йорку Закон про дорослих, які вижили, тимчасово скасовує термін позовної давності за деякими цивільними позовами, пов'язаними з сексуальними домаганнями. Ці закони призвели до хвилі позовів про сексуальне насильство в музичній індустрії та індустрії розваг, щодо акторів, артистів і керівників, зокрема Віна Дизеля, Шона "Дідді" Комбса, Ексла Роуза та інших.

Нагадаємо, раніше британська акторка Джулія Ормонд подала позов до суду проти опального колишнього кінопродюсера Гарві Вайнштейна за побиття і сексуальне насильство, яке сталося, за її словами, 1995 року.