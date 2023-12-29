Джермейна Джексона, брата Майкла Джексона звинуватили у зґвалтуванні

Позивачка Ріта Барретт стверджує, що акт сексуального насильства стався 1988 року. Вона розповіла про нього, але її змусили мовчати.

Рідного брата Майкла Джексона, музиканта і продюсера Джермейна Джексона звинуватили в сексуальному насильстві. Позивачкою виступила Рита Баррет, з якою Джексон працював у минулому. Рита подала позов у Лос-Анджелесі цього тижня, стверджуючи, що Джермейн зґвалтував її 1988 року в її власному будинку. Нещодавно такий самий позов було подано проти письменника Фредеріка Бегбедера. Про це пише Rolling Stone.

У короткому позові, поданому в середу в Лос-Анджелесі, Ріта Барретт стверджує, що Джермейн Джексон, один із засновників гурту Jackson 5 і старший брат Майкла Джексона, напав на неї в її будинку більше трьох десятиліть тому, після того, як з'явився в її будинку без попередження.

Виступ гурту Jackson 5 і Шер

Барретт розповіла, що познайомилася з Джексоном під час роботи як музичний підрядник, а також через засновника Motown Records Беррі Горді, стверджуючи, що вона підтримувала тісні зв'язки з Горді через свого чоловіка Бена Барретта.

"Відповідач Джексон увірвався до будинку Позивача і із застосуванням сили та насильства піддав Позивача сексуальному насильству. Під час нападу позивачка, віруюча жінка, молилася Богу про допомогу. Під час нападу Позивач побоювалася за своє життя. Після нападу і коли Джексон наситився, він покинув дім", — ідеться в позові.

Джексон, його компанії Jermaine L. Jackson Music Productions і Work Records були вказані як відповідачі за позовом, а перерахованими причинами позову є сексуальне насильство, побої, сексуальні побої і недбалість. Барретт зажадала відшкодування незазначеного збитку.

Джермейн поки коментарів не дав.

Джермейн Джексон із братами Джекі та Марлоном Фото: Getty Images

"Ріта Барретт зазнала кричущого і жорстокого сексуального насильства. Коли вона дізналася, що щось можна зробити згідно із законом, вона знайшла в собі сили і підтримку, щоб знайти нас, і тепер постоїть за себе та інших", — розповів журналу Rolling Stone адвокат Барретт Джефф Андерсон.

Сам Горді не був названий відповідачем, але в позові стверджується, що саме Горді захищав Джексона у фінансових інтересах. Барретт стверджує, що наступного дня після нападу вона повідомила про інцидент Горді, і він мав "унікальну можливість повідомити про дії відповідача Джексона і допомогти позивачеві під час травми".

"Замість цього, — ідеться в позові, — Горді приховував свої дії, сприяючи приховуванню, що дало змогу Горді, Джексону та іншим особам, які перебувають у ділових відносинах, продовжувати отримувати прибуток, отриманий від роботи і репутації Джексона, на довгі роки вперед".

Позов було подано через каліфорнійський закон AB2777, який, як і нещодавно скасований у Нью-Йорку Закон про дорослих, які вижили, тимчасово скасовує термін позовної давності за деякими цивільними позовами, пов'язаними з сексуальними домаганнями. Ці закони призвели до хвилі позовів про сексуальне насильство в музичній індустрії та індустрії розваг, щодо акторів, артистів і керівників, зокрема Віна Дизеля, Шона "Дідді" Комбса, Ексла Роуза та інших.

Нагадаємо, раніше британська акторка Джулія Ормонд подала позов до суду проти опального колишнього кінопродюсера Гарві Вайнштейна за побиття і сексуальне насильство, яке сталося, за її словами, 1995 року.