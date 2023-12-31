Як вибрати ідеальний пуховик на роки: 7 порад від стилістки

Пуховик — предмет верхнього гардероба, який ніколи не виходить з моди через свою практичність і універсальність. Щоб не змінювати його щосезону, достатньо під час вибору дотримуватися кількох простих порад.

Хороший пуховик — це пуховик, який завжди має дорогий, актуальний вигляд і служить роками. Як обрати такий, детально розповіла відома українська стилістка Оксана Мацьків у своєму Instagram. Вона пояснила, на що саме треба звертати увагу при виборі та купівлі цього предмета верхнього одягу.

Посадка

Пуховики — це верхній одяг, а для верхнього одягу існують свої правила посадки, підкреслила Мацьків. Це легкий або об'ємний оверсайз.

Наповнення

Пуховик уже у своїй назві розкриває склад. Ідеальне співвідношення пуху, пера в пуховику — 80/20.

"І ніякого поліестеру, я вас дуже прошу! Усі ватяні пуховики видно за кілометр", — каже стилістка.

Фактура тканини

Нині з однаковим успіхом носять як глянцеві, так і матові пуховики. Однак експертка рекомендує тим, хто шукає річ не на один сезон, все ж зупинитися саме на матовій фактурі.

Прострочення

Якісний пуховик повинен мати один вид прошивки. Вона може бути вертикальною, горизонтальною або ромбиками.

"Якщо це горизонтальна прострочка, вона має бути на всьому пуховику", — зазначає Мацьків. За її словами, можна обрати пуховик і без прострочки, проте в жодному разі не варто купувати річ із кількома видами прошивки, оскільки це не має естетичного вигляду.

Пришив капюшону

Те, як до пуховика пришитий капюшон, дуже впливає на його вигляд. Стилістка рекомендує вибирати пуховики із вшитим капюшоном. Капюшони на блискавці або на кнопках завжди здешевлюють виріб.

Ніякого декору

Під час вибору пуховика варто звертати увагу на мінімум декору, а ще краще — на його повну відсутність.

"Скажіть "Ні" стразам, логоманії, видимим блискавкам. Якщо ж блискавка є і вона не прикрита клапаном, то вона має бути в колір основного виробу. Максимум, що можна дозволити, — блискавка як один єдиний декоративний елемент пуховика", — пояснила фахівчиня в галузі моди.

Крій

Що простіший крій, то довше служитиме пуховик.

"Уникайте пуховиків з великими комірами, незрозумілими рукавами і розпірками, які теж скорочують час служби пуховика", — підсумувала авторка блогу.

Раніше Фокус писав, які пуховики будуть модними взимку 2023/2024 року.