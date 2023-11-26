Тепло і стильно: п'ять наймодніших пуховиків для зими 2023/2024 (фото)

Дуті куртки і пуховики вже багато сезонів поспіль не втрачають своєї актуальності, незважаючи на всі прогнози стилістів і модних критиків.

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Пуховики, як і раніше, залишаються найбільш затребуваною і трендовою річчю гардероба зими 2023/2024, оскільки їхню практичність у холодну пору складно переоцінити. Вони теплі, захищають від вітру і дощу, а різноманіття фасонів і моделей дає змогу вибрати варіанти для будь-якого випадку. У новому сезоні пуховики не особливо відрізняються від моделей, популярних минулої зими, проте деякі варіанти дутих курток стали менш актуальними, а деякі, навпаки, набрали більшої популярності. Наприклад, у свіжих колекціях багатьох модних домів пуховики-жилети не так поширені, а ось короткі пуховики, які були не особливо затребувані минулої зими, зараз на піку моди. Фокус подивився, що в сезоні зима 2023/2024 найактуальніше, і пропонує звернути увагу на такі моделі.

Пуховик-трансформер

Пуховик класичний хоч і залишається затребуваним, проте на п'яти йому наступає пуховик-трансформер, який може похвалитися як більшою оригінальністю, так і розширеним функціоналом. Під звичайною на вигляд дутою курткою може ховатися і жилет, і куртка, і плащ. Одним лише гуру моди відомо, на яку кількість перетворень здатний їхній пуховик-трансформер. У тренді контрастні поєднання двох кольорів — яскравого і темного.

Деякі пуховики колекцій зими 2023/2024 зовні схожі на звичайні куртки і нічим не видають свою схильність до перетворень. Інші ж, навпаки, зовні підказують на що здатна модель наявністю видимих застібок-блискавок і кнопок. Доповнити "трансформерський" стиль допоможуть аксесуари — окуляри, шапки, сумки.

Глянцевий пуховик

Хто б що не говорив про зайве міщанство в моді, але глянцеві пуховики знову користуються популярністю. Їхня фактура, блиск і різноманітність забарвлень дають змогу створювати нетривіальні зимові образи, а самі вони привертають увагу в потоці зимових похмурих аутфітів. Під час модних показів дизайнери не побоялися представити публіці елегантні, без зайвих крайнощів і химерних фасонів, але блискучі й переливчасті пуховики. Скромність дизайну цілком компенсується яскравістю цього предмета верхнього одягу. Здатність глянцю до відсвічування в кілька разів збільшує інтенсивність яскравих кольорів тканин. У колекціях для зими 2023/2024 дизайнери задіяли дуже соковиті відтінки з блиском у моделях прямого крою з накладними кишенями, капюшоном або поясом.

Пуховик-пальто

Ця модель, незважаючи на всі прогнози скептиків, впевнено тримає лідерські позиції і в сезоні зима 2023/2024. Довгий, теплий пуховик прямого крою або з розкльошеним низом відмінно захистить від холоду і вітру. Витонченості таким пуховикам додасть пояс на талії. Що стосується забарвлень, то тут обмежень немає. Можна вибрати як елегантний білий, так і практичний темний колір.

Фото: Instagram prinova_clo

Укорочений пуховик-куртка

На противагу довгим пуховикам можна зробити вибір на користь коротких пуховиків-курток, які більш практичні з погляду носіння, проте не завжди здатні захистити від холоду все, що нижче пояса. Однак на що не йдуть заради краси, тому укорочені й ультракороткі пуховики користуються заслуженою популярністю в сезоні зима 2023/2024.

Максимально вкорочені фасони пуховиків мають як прямий, так і приталений крій на гумці. Також деякі моделі можна трансформувати: відстібати рукави, наприклад. Дизайнери показали публіці й використання в пуховиках нестандартного хутряного оздоблення, а також цікаві елементи крою. Серед іншого, це рукава в стилі П'єро, комір, що імітує морду бика, а також часткове використання фасону вітрівки-анорак надали пуховикам нового прочитання.

Пуховики з яскравим принтом

Однотонні пуховики, вибір на користь яких найчастіше пояснюється тим, що під них можна вдягнути будь-що, а фарб додати за допомогою взуття, аксесуарів, шарфа і головного убору, в сезоні зима 2023/2024 змушені ділити лідерство з пуховиками, прикрашеними яскравими принтами. У моді — звіриний принт, квіткове розфарбування й абстракція, які гармонійні на пуховиках оверсайз і А-подібних фасонах.

Деякі модельєри впевнені, що "кольоровість" в образі повинна досягати максимального рівня, балансуючи на межі кітчу і несмаку. Крім того, у цих моделях неприйнятна пастель: усі елементи малюнків мають бути максимально яскравими.

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