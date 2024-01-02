Меланія Трамп пропустила Різдво і Новий рік у колі сім'ї: що сталося

Меланія була присутня на похоронах Розалін Картер наприкінці листопада минулого року, а також на церемонії натуралізації громадян у Національному архіві на початку грудня. Відтоді на публіці вона не з'являлася.

53-річна Меланія Трамп, дружина 45-го президента США Дональда Трампа, пропустила сімейне святкування Різдва і Нового року в Мар-а-Лаго у Флориді. Це пов'язано з тим, що її 78-річна мати Амалія Кнавс "дуже хвора", пише Page Six із посиланням на політика.

"Сподіваюся, вона одужає. Сподіваюся, все буде гаразд, але це важке, дуже важке питання", — зазначив він, додавши, що Меланія "посилає свою любов" тим, хто зустрічав Новий рік.

"Вона знає, напевно, близько 95 відсотків людей у цій кімнаті. Ми просто хочемо побажати Амалії, щоб вона якнайшвидше одужала", — підсумував Трамп, не уточнивши, що за хвороба у його тещі.

За словами джерела з близького оточення екс-першої леді, місіс Трамп залишила сім'ю, щоб доглядати за Амалією.

"Меланія завжди була дуже віддана всій своїй родині. Не дивно, що це Різдво вона провела зі своєю хворою матір'ю".

На новорічному фото, опублікованому в соцмережі, зображено самого Трампа, Дональда Трампа-молодшого, Кімберлі Гілфойл, Беррона Трампа, Іванку Трамп, чоловіка Джареда Кушнера та їхніх дітей, Тіффані Трамп та її чоловіка Майкла Булоса.

Сім'я Дональда Трампа зібралася разом, але без Меланії Фото: Kimberly Guilfoyle/Instagram

У світлі того, що Трамп братиме участь у боротьбі за посаду президента, з'явилася інформація про активізацію і його дружини. Вона вирішила підтримати чоловіка і більше уваги приділяти дипломатичним моментам і публічним виступам.

"Трамп і його сім'я настільки впевнені в тому, що він знову стане президентом, що інсайдери в Мар-а-Лаго кажуть, що він досягнув угоди з Меланією щодо активізації дипломатичних виступів на найвищому рівні у 2024 році. Меланія розуміє, що настав її час поповнити лави історичних перших леді та залишити свій слід в історії... Вдруге вона почувається краще підготовленою до своєї потенційної ролі", — повідомив інсайдер.

Меланія була присутня на похоронах Розалін Картер наприкінці листопада, а також на церемонії натуралізації громадян у Національному архіві на початку грудня. Відтоді на публіці вона більше не з'являлася.

Раніше Фокус писав, що Меланія змусила чоловіка переглянути шлюбний договір.