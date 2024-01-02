Дженніфер Лопес та Бен Аффлек посварилися на публіці (фото)

Новий 2024 рік подружжя прибуло зустрічати на острів Сен-Бартельмі в Карибському морі. Вони продемонстрували низку емоцій під час шопінгу місцевими бутиками.

54-річна американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек, 51, публічно посварилися під час новорічного відпочинку. Про це пише Page Six.

Зіркову пару помітили під час шопінгу на острові Сен-Бартельмі, територія Франції. Подружжя відвідало елітні бутики столиці Карибського острова Густавія.

Коли вони розглядали та приміряли деякі прикраси, Аффлек був помічений, коли насупив брови та підняв руки до голови під час, здавалося б, напруженої розмови зі своєю дружиною, яка стояла на місці, слухаючи та дивлячись навколо.

Попри те, що він усе ще був незадоволений, актор зрештою дістав телефон та сфотографував кілька разів дружину, яка позувала на камеру.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Згодом вони ніжно обійнялися й міцно поцілувалися в губи.

Для виходу у світ співачка обрала білий укорочений камзол із рожевою спідницею в смужку, яка спадала до підлоги.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Зіркова пара одружилася влітку 2022 року після року роману. Проте на початку 2000-х вони вже зустрічалися, проте не встигли одружитися, розійшовшись.

Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек переживають посттравматичний стресовий розлад після свого розриву на початку 2000-х.

Також Фокус писав про різдвяну вечірку в домі Дженніфер Лопес.