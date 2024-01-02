Кронринцеса Данії Мері вийшла на публіку в унікальній тіарі з діамантами і рубінами

Це був перший вихід кронпринцеси Мері та її чоловіка, кронпринца Фредеріка, після оголошення королеви Маргрете про зречення від престолу. Майбутня королева показала, що готова до нової ролі.

Кронпринцеса Данії Мері, без п'яти хвилин дружина короля Данії після зречення королеви Маргрете II від престолу в новорічну ніч, відвідала розкішний святковий банкет разом з іншими членами своєї сім'ї, пише Hello.

Члени королівської сім'ї зібралися в палаці Крістіана VII в Амалієнборзі 1 січня разом із принцом Йоахімом, принцесою Марією і принцесою Бенедикті на новорічному прийомі та банкеті.

Королева Маргрете мала чудовий вигляд у червоному, виходячи з машини. Вона поєднувала свою сукню з приталеною талією, спідницею А-силуету і рюшами з діамантовою тіарою, акуратно укладеною на елегантну зачіску. Червона помада додала образу гламуру. Образ Маргрете доповнила довгим хутряним пальто і чорною маленькою сумочкою.

Королева Данії Маргрете II Фото: Getty Images

Тіара королеви заслуговує на окрему увагу. Її Величність вибрала тіару "Перлина Пуаре" з вісімнадцятьма перлинами грушоподібної форми, яку вона носила кілька разів відтоді, як зійшла на трон у січні 1972 року. Спочатку це вважалося весільним подарунком, піднесеним принцесі Луїзі Прусській 1825 року.

Своєю чергою кронпринцеса Мері мала царствений вигляд у темно-рожевій оксамитовій сукні з довгими рукавами, округлим вирізом, прикрашеним поясом, що підкреслює її талію, і шлейфом. Вона уклала своє темне волосся в зачіску, увінчану датською рубіновою тіарою Parure, що складалася з блискучого листя, усіяного рожевими ягодами з рубінів. У комплекті з тіарою йшло намисто, але королівська особа вважала за краще зберегти стриманість своїх прикрас, дозволивши тіарі і коміру Ордена Слона зайняти центральне місце.

Майбутні король і королева Данії: кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік Фото: Getty

Маргрете II оголосила про свої плани піти з поста монарха напередодні Нового року. У заяві, опублікованій у соціальних мережах і на офіційному сайті королівської сім'ї, вона, зокрема, сказала:

"Я вирішила, що зараз слушний час. 14 січня 2024 року, через 52 роки після того, як я пішла за своїм улюбленим батьком, я відступлю, оскільки Королева Данії. Я залишаю трон моєму синові, наслідному принцу Фредеріку".

Насамкінець вона висловила свої добрі побажання майбутнім королю і королеві, додавши:

"Я сподіваюся, що нових короля і королеву зустрінуть із такою самою довірою і відданістю, які випали на мою долю. Вони на це заслуговують! Данія на це заслуговує".

Член королівської сім'ї, якого, як і раніше, називатимуть "Ваша Величність", розповіла, що прийшла до цього рішення після "великої" операції на спині в лютому 2023 року.

Раніше Фокус писав, що королева Данії захворіла на Covid-19 після похорону Єлизавети II.