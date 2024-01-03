Королева "тверезих" рекордів: хто така Маргрете Данська, яка правила найдовше

Королева Маргрет II, яка зійшла на трон, коли популярність данської корони становила всього лише 35%, підняла її до 80%.

16 квітня 2023 року стало днем великого свята в Копенгагені: королева Данії Маргрете II фактично відсвяткувала своє 83-річчя, що стало довгоочікуваною віхою з кількох причин. Який важливий поворотний момент ознаменувала ця дата, розповідає італійський Vogue.

По суті, після смерті своєї троюрідної сестри, британської королеви Єлизавети II, Маргрете Данська стала найдовше правлячою жінкою у світі, найдовше правлячим європейським правителем, а також данським монархом, котра перебувала на престолі найдовше за всіх своїх попередників.

Однак Маргрете II виявилася сповнена сенсацій і сюрпризів — 1 січня 2024 року, вітаючи своїх підданих із Новим роком, вона несподівано зреклася престолу, до того ж дуже просто і невигадливо.

"14 січня 2024 року виповнюється 52 роки, як я змінила мого улюбленого батька. Однак я піду з посади королеви Данії. Я залишу трон моєму синові, наслідному принцу Фредеріку", — заявила вона.

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Чому Маргрете Данська залишила трон

Данська королева вирішила залишити трон, усвідомлюючи свій похилий вік і насамперед проблеми зі здоров'ям, які змусили її 2023 року перенести складну операцію на спині.

"Операція породила в мені думки про майбутнє, про те, що настав час передати відповідальність наступному поколінню", — сказала вона у своїй промові 1 січня.

Разом з тим, вона не відкрила якусь нову еру в європейській монархії. Зречення від престолу — доволі поширена традиція у скандинавських монархіях. Так, 2013 року королева Нідерландів Беатрікс зреклася престолу на користь свого сина Віллема-Олександра, але сама вона здобула цю посаду через зречення від своєї матері, королеви Юліани, а остання в такий самий спосіб — від своєї матері. Того ж року бельгійський король Альберт II залишив трон своєму синові Філіпу. В Іспанії Філіп III став королем після того, як його батько Хуан Карлос I, охоплений суперечками і скандалами, зрікся престолу 2014 року. Таким чином Маргрете Данська поки що є останнім правлячим сувереном в Європі.

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Королева "тверезих" рекордів

Маргрете Данська досягла порога 50-річного правління 11 вересня 2022 року, тобто всього через три дні після смерті англійської королеви. З Єлизаветою вона мала багато спільного, крім довголіття свого правління. Маргрете зійшла на престол дуже молодою, у віці 31 року, що дало змогу монархії знову здобути величезну популярність серед підданих.

Крім того, їй пощастило пережити дуже довгий шлюб, що тривав понад 50 років, із французьким дипломатом Анрі де Лабордом де Монпеза — офіційно принцом Генріком Датським, який помер 2018 року. Королівський день народження Маргрете, що відбувся 16 квітня 2023 року, був довгоочікуваним ще й тому, що це було повернення королеви до публічної діяльності після перенесеної великої операції.

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Останніми місяцями її бачили гуляючою з паличкою, але в період реабілітації вона уникала будь-якої громадської діяльності. Однак на святкуванні дня народження вона, посміхаючись, дивилася з балкона Королівського палацу Амалієнборг разом зі своїми синами, невістками та численними онуками.

За час свого 50-річного правління королева Маргрете ніколи не ухилялася від численних публічних зобов'язань. Дочка тодішнього наслідного принца Фредеріка та його дружини Інгрід, які пізніше стали королем і королевою, вона була першою з трьох сестер. Завдяки зміні конституційного закону 1953 року, яка дозволила жінкам отримати доступ до спадкової лінії, Маргрете офіційно стала спадкоємицею престолу, змінивши свого батька 1972 року.

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Дитинство Маргрете минуло в Копенгагені, в королівських покоях палацу Амалієнборг. Спочатку вона здобула приватну освіту, але потім, виявившись дуже пристрасною і старанною студенткою, відвідувала курси доісторичної археології в Кембриджі та політології в Орхуському університеті (Данія). Пізніше були курси в Сорбонні та Лондонській школі економіки.

Королева Маргрете вільно розмовляє п'ятьма мовами: данською, англійською, французькою, шведською та німецькою. Однак вона ніколи не цуралася світського життя: у 1960-ті роки багато говорили про її поїздки до Лос-Анджелеса разом з кузинами Астрід з Норвегії та Маргаретою зі Швеції, де вона відвідала Paramount Studios і познайомилася з такими зірками, як Елвіс Преслі, Дін Мартін і Джеррі Льюїс.

Вона також присвятила себе своїй пристрасті до мистецтва, зайшовши так далеко, що проілюструвала данське видання "Володаря перснів", навіть привернула увагу самого Дж. Р. Р. Толкіна. Крім того, вона займалася декораціями і костюмами для таких шоу, як той самий "Володар перснів", "Лускунчик", "Снігова королева" і нещодавно фантастичний фільм "Еренгард", заснований на однойменній книзі відомої данської письменниці Карен Бліксен.

Стильно, але без скандалів

Королева Маргрете, яка зійшла на трон, коли популярність данської корони становила всього лише 35%, підняла її до 80%. В останні десятиліття свого правління вона зробила спробу максимально модернізувати данську монархію, впорядкувавши застарілі ритуали і намагаючись надати буржуазного стилю королівській родині. Її власний імідж, для якого були характерні доволі формальні костюми та суворий шиньйон, відображає її образ як обнадійливої, практичної та близької до людей. Однак у деяких випадках сама королева полюбляє покрасуватися в яскравіших вбраннях — як у повсякденному житті, так і на публічних прийомах у сукнях з безліччю квіткових принтів або яскравих кольорів.

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Скромність, характерна для королівської данської сім'ї, визначила багато в чому те, що при дворі Копенгагена не відбувалися скандали, як це траплялося з кузенами Віндзор. Лише нещодавно в пресі писали про випадок, що спричинив численні суперечки в країні: сама Маргрете вирішила 2022 року позбавити свого молодшого сина Йоакіма і чотирьох його дітей титулів наслідних принців. Цей крок шокував її підданих, проте пізніше вона вибачилася за те, що образила почуття своїх близьких. Водночас ще раз підтвердила "свій обов'язок і волю як королеви забезпечити, щоб монархія продовжувала змінюватися, щоб йти в ногу із сучасністю". Тим часом принц Йоакім оголосив про своє бажання переїхати до Вашингтона для роботи в посольстві Данії в США і з'явився усміхненим і веселим разом зі своєю родиною на дні народження матері. Коротше кажучи, і цього разу в Данії не стався скандал.

Щодо Фредеріка Андре Генрік Крістіана, наслідного принца з 1972 року, то йому 55 років. З 2004 року він одружений з австралійською менеджеркою Мері Дональдсон, з якою в нього четверо дітей. В останні місяці він виконував обов'язки регента королеви Маргрете Данської.

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