Овдовілий Джон Траволта показав своїх дорослих дітей (фото, відео)
Після смерті дружини 2020 року Траволта зосередився на дітях. Він проводить із ними весь вільний час.
Американський актор Джон Траволта, який 18 лютого відзначить 70-річчя, зустрів 2024 рік зі своїми дітьми — 23-річною Еллою і 13-річним Беном. На своїй сторінці в Instagram він поділився атмосферним відео з дочкою, яка танцює в темряві біля ялинки, а також трьома сімейними знімками.
Саундтреком до публікації стало виконання пісні Рея Чарльза 1959 року Come Rain or Come Shine у виконанні Траволти.
"З Новим роком!!! Спасибі, що ви завжди поруч із нами! З любов'ю Джон, Елла і Бен!" — підписав пост актор.
Під час святкування Джон мав елегантний вигляд у чорному костюмі-трійці, білій сорочці на ґудзиках і чорній краватці-метелику. Елла обрала чорну коротку сукню без рукавів з оздобленням стразами та чорні колготки. Бен був у білій сорочці та чорних штанах.
Зовсім недавно трійця насолоджувалася відпочинком на гірськолижному курорті, про що актор розповів, поділившись знімком, де всі троє позують у костюмах для катання на лижах.
У 2020 році Траволта втратив дружину Келлі Престон, яка померла від раку грудей. 13 жовтня минулого року, у її 61-ий день народження, він опублікував її фотографію, зізнавшись їй у коханні.
Після смерті коханої жінки та матері його дітей зірка більше ні з ким не заводив стосунків. Він зосередився на дітях.
Раніше Фокус писав, що Джон Траволта відсвяткував 69-річчя в Лас-Вегасі разом з донькою.