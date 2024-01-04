Друзі Б'янки Цензорі пояснили, чому Каньє принижує її, публікуючи відверті фото

Репер не пробачив Б'янці її демаршу і спроб відстояти свої кордони. Тепер він одягає її ще відвертіше, що не на жарт турбує друзів дівчини та її близьких.

Друзі Б'янки Цензорі звинуватили її чоловіка Каньє Веста в тому, що він поділився "сексуально неприйнятними" фотографіями дружини в "огидній" спробі просунути свій новий альбом, пише Daily Mail.

На початку тижня репер опублікував кілька знімків Б'янки, на яких вона практично повністю роздягнена, а ті елементи одягу, що були на ній, нічого не приховували. На світлинах дівчина має доволі сумний вигляд.

Близькі Цензорі зазначають, що після того, як вона начебто успішно відстояла свої кордони після нещодавньої сварки з чоловіком, музикант зумів повернути над нею контроль і почав принижувати її ще більше, публікуючи кадри з нею в такому вигляді.

Фото: kanyewest/instagram

"Каньє просто брудна людина, і він явно не поважає свою дружину за те, що вона її так принизила. Це дуже турбує її друзів. Вони знаходять абсолютно огидним і злегка образливим те, що він використовує її для просування свого нового альбому Vultures. Це вочевидь не була ідея Б'янки носити найпікантніші і сексуально неприйнятні речі, які вона могла знайти, і публікувати свої фотографії в них. Він намагається перетворити її на Кім, і це дуже тривожить. Викликає тривогу те, що вона погодилася на це і знову нікому не відповідає", — розповів журналістам інсайдер.

Каньє із завидною завзятістю продовжує сексуалізувати свою дружину, хоча раніше він критикував Кім Кардаш'ян рівно за те ж саме.

Вест і Цензорі таємно одружилися в грудні 2022 року, всього через місяць після того, як репер завершив розлучення з Кім.

У вересні друзі висловили серйозну стурбованість тим, що він маніпулює Б'янкою, перетворюючи її на "радикальну" версію Кім, яку часто називає своєю "музою". Він також сильно вплинув на її вибір моди.

"Каньє намагається перетворити Б'янку на радикальну версію Кім — майже як Кім 2.0. Різниця в тому, що коли Кім був із Каньє, його поважали у світі моди. Відтоді він втратив цю повагу", — зазначають джерела.

Раніше Фокус писав, що Бьянка Цензорі з'явилася на публіці незвично одягненою .