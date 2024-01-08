Дженніфер Еністон продемонструвала фігуру в чорній сукні (фото)

Зірка екрану зʼявилася з культовою стрижкою, яка була в її героїні в серіалі "Друзі". Хоча раніше акторка говорила, що не любить цю зачіску.

54-річна американська акторка Дженніфер Еністон продемонструвала культову стрижку своєї героїні Рейчел на церемонії "Золотий глобус 2024", коли вона вийшла на червону доріжку в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Друзі", яка в 1994 році, коли грала роль Рейчел Грін, дебютувала з багатошаровим бобом, представила оновлену версію культової зачіски, коли зʼявилася на публіці.

Дженніфер Еністон Фото: Getty Images

Колишня дружина Бреда Пітта продемонструвала свою підтягнуту фігуру в чорній сукні без бретелей. Спідниця з блискітками облягала стегна акторки. Вона зробила легкий вечірній макіяж.

Дженніфер Еністон Фото: Getty Images

Раніше знаменитість говорила, що ненавидить легендарну стрижку, тому що це не її "найкращий вигляд".

Під час церемонії "Золотого глобуса" низку статуеток забрав фільм "Оппенгеймер" Крістофера Нолана, якого визнали найкращим режисером. Кілліан Мерфі, який зіграв винахідника ядерної бомби Роберта Оппенгеймера, став кращим актором у драмі. Тим часом Лілі Гладстоун, яка зіграла в картині Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні", стала кращою акторкою в драмі.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон розповіла про відверту сцену в "Ранковому шоу".

Також Фокус писав про смерть близької людини Дженніфер Еністон.