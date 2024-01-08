Селена Гомес, Флоренс П'ю і Гайді Клум: Топ червоних вбрань "Золотого глобуса 2024"

Церемонія нагородження стала першою світською подією такого масштабу після того, як завершився страйк акторів і сценаристів у Голлівуді. Селебріті продемонстрували найкраще вбрання.

Після низки страхітливо тихих (або відкладених) червоних доріжок минулого року під час багатомісячних страйків акторів і сценаристів, церемонія вручення премії "Золотий глобус" у неділю ввечері дала зіркам шанс знову з'явитися в центрі уваги.

Церемонія традиційно слугує провісником вручення премії "Оскар", а критики шукають підказки щодо того, які фільми будуть серед фаворитів. Але цього року експерти моди також стежили за тенденціями, які можуть визначити 2024 рік. І ясно, що червоний колір був і залишається серед фаворитів. А також у моді мережива та ажурні, або напівпрозорі тканини. Фокус вибрав найкращі червоні вбрання червоної доріжки "Золотого глобуса-2024".

Флоренс П'ю

На ній була яскраво-червона прозора сукня-комбінація, зшита на замовлення від Valentino, з вишитими квітковими аплікаціями по всій поверхні, і ефектна об'ємна спідниця.

Флоренс П'ю Фото: Getty Images

Щоб завершити гламурний образ, вона додала блискучі прикраси Tiffany & Co. і туфлі на платформі сріблястого кольору.

Селена Гомес

Співачка й акторка Селена Гомес на перший великий захід сезону нагороджень з'явилася в пишному й ефектному вбранні. Гомес була одягнена у виготовлену на замовлення рубіново-червону шовкову сукню Giorgio Armani Privé з вирізами зі складками і трьома вишитими чорними кристалами квітами, що спускаються по корсажу.

Селена Гомес Фото: Getty Images

Образ доповнила відповідна асиметрична пишна асиметрична спідниця з чорним поясом, а також рубінові туфлі на гостроносих підборах і блискучі срібні прикраси на обох зап'ястях.

Джуліанна Мур

Джуліанна Мур вирушила на церемонію вручення премії "Золотий глобус 2024" у Лос-Анджелесі, одягнувши лаконічну червону сукню без бретелей Bottega Veneta з об'ємною спідницею й овальним вирізом.

Джуліанна Мур Фото: Getty Images

Над своїм образом Мур співпрацювала зі стилістом Кейт Янг і доповнила його вишуканими прикрасами Cartier. І головне, в її ефектній сукні були кишені.

Хайді Клум

Знадобилося б чимало зусиль, щоб затьмарити Гайді Клум на червоній доріжці церемонії вручення премії "Золотий глобус" 2024 року. Супермодель обрала дивовижну червону сукню з ефектним розрізом і пишною спідницею. "Сьогодні ніхто не може дістатися до мене. Я почуваюся гігантським помідором", — пожартувала Клум на червоній доріжці.

Гайді Клум і Том Каулітц Фото: Getty Images

Образ Клум стилізували Маріель Генн і Роб Зангарді. Свою сукню від Sophie Couture без бретельок зі структурованим корсажем-бюстьє, розшитим блискітками, вона доповнила прикрасами Lorraine Schwartz і червоними туфлями Louboutin в тон з гострим носком. Гайді сказала, що в захваті від своєї сукні, яка нагадала їй троянду, що розпустилася. На червоній доріжці її супроводжував її чоловік Том Каулітц.

Баррі Кеоган

Не тільки пані одягнулися в червоне на церемонію. Баррі Кеоган, зірка гучного фільму "Солтберн", був номінований, але нагорода дісталася іншому ірландцеві — Кілліану Мерфі за його роль у фільмі про Оппенгеймера.

На червону доріжку Кеоган прибув в елегантному червоному піджаку і зшитих на замовлення штанах.

Баррі Кеоган Фото: Getty Images

Його стилістка Іларія Урбінаті у вечір перед церемонією пожартувала, що його костюм від Louis Vuitton довелося відпарювати і прасувати, щоб актор мав ідеальний вигляд. Свій образ Баррі доповнив кількома вишуканими прикрасами, зокрема перловим ланцюжком, який спускався з кишені штанів і рубіновим кольє.

Нагадаємо, Наталі Портман також була присутня на церемонії, але була одна і виглядала сумною і стриманою.

З чуток, актриса розлучилася зі своїм чоловіком Бенджаменом Мільп'є, з яким прожила 11 років.

Про проблеми в сімейному житті Портман заговорили в червні минулого року. У французькому журналі Voici стверджувалося, що 46-річний Мільп'є зраджував свою дружину з 25-річною активісткою з боротьби зі зміною клімату Каміллою Етьєн.