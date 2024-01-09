Гайді Клум з донькою відвідали вечірку в ефектних образах (фото)

Старша спадкоємиця німецької знаменитості повторила за мамою та вийшла на публіку в сукні без бретелей. Дует сяяв на червоній доріжці.

50-річна німецька топмодель Гайді Клум і її 19-річна донька Лені позували в блискучих сукнях без бретелей на вечірці Art of Elysium Heaven 2024 у Лос-Анджелесі. Про це пише Page Six.

Зіркова мама та її старша спадкоємиця обіймалися, позуючи на червоній доріжці в The Wiltern Theatre.

Гайді була в сукні Monique Lhuillier без бретелей, прикрашеній блискучими золотистими квітковими аплікаціями, а її світле волосся спадало на плечі.

Топмодель та телеведуча продемонструвала багатошарові золоті браслети, щоб доповнити елегантний вечірній образ.

Гайді Клум з донькою Фото: Getty Images

Що стосується Лені, то 19-річна модель була в яскравій, блискучій сукні без бретелей від Marmar Halim, яка підкреслювала її талію. Юна зірка подіумів доповнила аутфіт квітковим чокером у тон і уклала волосся в пучок.

Гайді Клум та її донька Лені Фото: Getty Images

Лені — донька Гайді Клум та італійського бізнесмена Флавіо Бріаторе. Втім, батько відмовився від дитини, а дівчинку вдочерив співак Сіл, з яким Гайді згодом одружилася.

Нагадаємо, Гайді Клум та її донька Лені знялися в рекламному кампейні спідньої білизни.

Також Фокус писав про найкращі червоні вбрання на церемонії вручення премії "Золотий глобус-2024", серед яких є образ Гайді Клум.