Хоче більше приватності: чому Бен Аффлек і Дженніфер Лопес постійно сваряться

Виявилося, що "Бенніфер" по-різному дивляться на свою популярність і увагу папараці. Аффлеку це не до душі.

Хоч Дженніфер Лопес і Бен Аффлек і виглядають щасливими, іноді їх ловлять за сварками і невеликими сварками, які часто проходять на публіці. Журналісти з'ясували, в чому причина. Про це пише Daily Mail.

Пару спіймали за бурхливим з'ясуванням стосунків на Сен-Бартсі минулого місяця, іноді журналісти і випадкові свідки бачили, як Дженніфер обсмикувала чоловіка, а потім вони дулися і не розмовляли деякий час, перш, ніж знову мати вигляд ідеальної пари.

Інсайдери стверджують, що Бен Аффлек вважав за краще б більше усамітнення, але знає, що його дружина любить, коли її фотографують, любить перебувати в центрі уваги і позувати на червоній доріжці.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

51-річного Аффлека, у якого довгий час були непрості стосунки з папараці, часто можна побачити пригніченим і дико жестикулюючим у бік 54-річної співачки.

Лопес наполягала, що її чоловік "щасливий", коли його запитали про їхні невеликі сварки на церемонії вручення "Золотого глобуса" в неділю ввечері, де її також ніяково запитали, звідки вона знає, що це її "останній" шлюб.

Але джерело, схоже, назавжди розвіяло цю хибну думку і повідомило ексклюзивно: "У Бена і Джен справи йдуть дуже добре... Часто ми бачимо Бена засмученим, тому що він просто ненавидить папараці, які завжди слідують за ним і Джен".

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес Фото: Getty

Інсайдер повідомив, що він намагається зберегти частину свого особистого життя в таємниці і тому на фото його часто можна побачити похмурим. Але це не тому що Аффлека дратують Дженніфер, або ті близькі, хто опинився з ним поруч у цей момент. Просто його дратують нав'язливі фотографи.

"Бену не подобаються фотографії з червоної доріжки або фотографи, коли вони займаються звичайним життям. Він знає, що Джен це любить, тому іноді це призводить їх до сварки, але врешті-решт вони повертаються один до одного, щоб бути щасливими. Іноді жити життям, яке вони живуть як знаменита пара, може бути непросто, тому що Бен просто хоче сходити до ресторану чи випити кави, покінчити з усім цим і просто мати більше усамітнення — але Джен повністю готова до уваги", — повідомив інсайдер.

Він уточнив, що хоч Дженніфер і Бен сваряться іноді, на їхні стосунки це ніяк не впливає. Вони щасливі.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Пара, яка вперше розірвала заручини 2004 року, возз'єдналася під час пандемії і сказала "так" у Маленькій білій весільній каплиці в Лас-Вегасі минулого літа. Через місяць відбулася пишніша церемонія в маєтку Аффлека в Джорджії.

У Лопес є близнюки Емма і Макс від колишнього чоловіка Марка Ентоні.

До возз'єднання з Аффлеком вона була заручена з професійним бейсболістом Алексом Родрігесом.

Бен Аффлек був одружений з акторкою Дженніфер Гарнер з 2005 по 2018 рік. У них є спільні дочки Вайолет, Серафіна, 13 років, і син Семюел, 10 років.

"Бенніфер" підтримують теплі стосунки з колишнім подружжям і часто проводять час зі своїми дітьми.