Помер Джеймс Коттак, колишній барабанщик німецького гурту Scorpions

Джеймсу Коттаку був 61 рік. Він приєднався до гурту 1996 року.

Барабанщик Джеймс Коттак, найвідоміший за участю в хард-рок-гуртах Scorpions і Kingdom Come, помер у віці 61 року. Причину смерті не називають. Про це пише TMZ

"Дуже сумні новини... наш дорогий друг і барабанщик із 20-річним стажем Джеймс Коттак помер у віці 61 року. Рок-н-рол назавжди. Спочивай з миром, Джеймсе", — написали члени гурту Scorpions у соцмережах.

Коттак приєднався до Scorpions 1996 року, ставши першим музикантом зі США, який грав у цьому легендарному німецькому колективі. Його студійний дебют із гуртом відбувся 1999 року на альбомі "Eye II Eye".

Соло Коттака на барабанах

Повідомляється, що Коттак покинув гурт у вересні 2016 року, і його замінив барабанщик Motorhead Міккі Ді. З чуток, Коттака звільнили через алкоголізм.

Крім Scorpions, Коттак також грав у: Kingdom Come, глем-метал-групі Warrant, Buster Brown, англійському рок-гурту The Cult і власному панк-рок-гурту Kottak.

Коттак був одружений з барабанщицею Афіною Лі, сестрою рок-музиканта Томмі Лі, з 1996 по 2010 рік. У пари троє спільних дітей: сини Меттью і Майлз і дочка Тобі.

Тобі розповіла журналістам, що її батько помер у вівторок вранці в Луїсвіллі, штат Кентуккі. Точна причина його смерті поки невідома.

Джеймс довгий час страждав від проблем із випивкою. У жовтні 2022 року він не зміг повністю відмовитися від алкоголю, і говорив, що це безперервний процес.

Нагадаємо, торік помер Джефф Бек, один із найвідоміших рок-гітаристів і найкращий друг Джонні Деппа.