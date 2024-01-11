Кіану Рівз випустить свій перший роман: про що буде книга

Чайна М'євіл у захваті від співпраці з Кіану Рівзом. Роман ґрунтуватиметься навколо безсмертного героя коміксів, раніше створеного актором.

59-річний американський актор і музикант Кіану Рівз продовжує демонструвати публіці нові таланти, яких у нього виявилося чимало. Він анонсував свій перший роман "Інше місце", над яким працює разом із британським автором "дивної фантастики" Чайною М'євілем, пише The Guardian. Книга вийде 23 липня 2024 року.

Книга "Інше місце", яка вийде 23 липня, розповідає історію безсмертного воїна, який тисячоліттями намагається зрозуміти своє безсмертя. Дія відбувається у світі серії коміксів BRZRKR, яку вперше опублікував Кіану Рівз 2021 року спільно з письменником Меттом Кіндтом і художником Роном Гарні.

"Чайна зробив саме, на що я сподівався — він прийшов із чіткою архітектурою історії і тим, як він хотів грати зі світом BRZRKR, світом, який я так люблю", — сказав Кіану.

Стиль письма британського автора був описаний як "нова дивна фантастика", його романи охоплюють кілька жанрів: від американського вестерну до детективного нуару. Жанр "дивної фантастики" добре поєднується з коміксами актора, у центрі яких перебуває Берзеркер, безсмертний гібрид Бога і людини, що має сильну схильність до насильства, яка впливає на його розсудливість. Зрештою персонаж опиняється на службі в уряду США, щоб дізнатися правду про своє життя. BRZRKR планується перетворити на ігровий серіал Netflix.

Про роботу Чайни над романом Рівз сказав:

"Я був у захваті від його бачення і для мене велика честь бути частиною цього спільного процесу".

"Іноді найкращі ігри — це ті, в які ви граєте з іграшками інших людей", — відповів британець акторові. За його словами, для нього було "честю, шоком і захопленням" звернутися до Кіану з проханням написати роман.

"Але я ніколи не міг передбачити, наскільки щедрим він буде на іграшки, які він так довго створював", — додав Чайна.

Кіану Рівз і Чайна М'євіл

Директор видавництва Бен Брусі з Penguin's Del Rey охарактеризував Кіану і Чайну як "партнерство письменників мрії".

Він додав, що обидва є "майстрами-оповідачами, які схвилювали, здивували і завоювали серця" глядачів по всьому світу.

Раніше Фокус писав, що Кіану Рівз, якого нещодавно пограбували, виступив зі своєю рок-групою Dogstar у Голлівуді.