Спорт та балет: чим схожі принцеса Шарлотта та принцеса Анна

Правнучка покійної королеви Єлизавети ІІ та її єдина донька мають багато чого схожого. Зокрема, обидвоє мають тісний звʼязок з батьками.

Принцеса Анна постійно посідає перше місце як один з найпрацьовитіших членів королівської родини Великобританії завдяки кількості офіційних появ, які вона виконує щороку. І хоча її внучатій племінниці, принцесі Шарлотті, лише вісім років, і вона брала участь у кількох королівських заходах, між цим дуетом уже є багато неймовірних подібностей. Про це пише Hello Magazine.

"Шарлотта знає правила. Вона посередині", — розповідає експерт з виховання дітей Джо Фрост.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Крім їхньої надійності, виявилося, що старша донька покійної королеви Єлизавети ІІ і її правнучка мають багато інших спільних рис: від любові до балету до близьких стосунків зі своїми батьками.

Любов до балету

Балет був хобі членів королівської родини протягом багатьох поколінь. Королева Камілла все ще бере участь у танцювальних заняттях "Срібні лебеді" в Королівській академії танцю.

"Прічард (танцівник — ред.) був у захваті, коли знайшов іспитові конспекти молодої принцеси Анни з балету 1950-х років", — розповідає експерт.

Королівська принцеса також дивилася незліченну кількість вистав у Королівському оперному театрі протягом багатьох років.

Кейт Міддлтон уперше згадала про захоплення єдиної доньки танцювальним стилем ще у 2017 році, коли вона сказала: "Моя донька Шарлотта любить танці, вона любить балет…"

Принц Вільям також підтвердив захоплення спадкоємиці і зізнався: "Шарлотта бігає по кухні у своїх сукнях і балетних штучках, і все таке".

Принцеса Шарлотта Фото: Getty

Тісний зв'язок з батьками

Обидві принцеси мають тісний зв’язок зі своїми батьками, принцом Філіпом і принцом Вільямом.

Близькі друзі та сім'я раніше говорили про стосунки принца Філіпа з його дітьми — багато хто стверджував, що Анна була його улюбленою дитиною.

Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп з дітьми

"[Філіпу] завжди було веселіше з Анною. Чарльз більше схожий на королеву, тоді як Анна дуже схожа на принца Філіпа", — розповідали близькі люди до королівських персон.

Покійний чоловік королеви Єлизавети ІІ навіть навчив доньку грати в поло.

Принц Вільям та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Їхнє почуття моди

Протягом багатьох років принцеса Анна переживала незліченну кількість знакових модних моментів, і на фотографії 1957 року, коли їй було лише сім років, доньку королеви помітили в пальті, дуже схожому на лісово-зелений дафлкот принцеси Шарлотти, який вона одягла на Різдво в Сандрінгемі у грудні 2023 року.

Принцеса Шарлотта та принц Луї Фото: Getty Images

Королівська принцеса була зображенаі, коли вона чекала зі своєю бабусею, королевою-матір'ю, поки її мати, королева Єлизавета II, і її батько принц Філіп приземляться з-за кордону в лондонському аеропорту.

Обидві неймовірно захоплені спортом

Крім любові до танців, і принцеса Анна, і принцеса Шарлотта завжди виявляли любов до спорту, яка, як уже згадувалося, прийшла від їхніх батьків.

Найджел Гіллінгем, президент RFU, сказав, що навіть Кейт Міддлтон засвідчила це, коли брала участь у тренуванні з регбі.

"Вона розповідала мені, що регулярно грає в регбі зі своїми дітьми в саду — і в багато інших видів спорту. Мабуть, Шарлотта дуже відповідає її стилю", — пояснив він.

Принцеса Анна також демонструвала любов до спорту з раннього дитинства, беручи участь у публічних змаганнях з кінного спорту з 11 років, що привело її до участі в Олімпійських іграх 1976 року.

Принцеса Анна Фото: Getty Images

Зокрема, королівські персони часто відвідують спортивні змагання. Наприклад, принцеса Шарлотта була глядачкою тенісного турніру Вімблдон-2023.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty

Нагадаємо, принцеса Анна прибула з візитом на Шрі-Ланку.

Також Фокус писав про майбутній титул принцеси Шарлотти.