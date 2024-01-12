На продаж виставили розбитий Range Rover Кім Кардаш'ян за $100 тис. (фото)

Знаменитість отримала позашляховик у подарунок від матері на свій 42-й день народження. Пізніше машину розбив один із колишніх водіїв Кім.

Розбитий Range Rover SE 2022 року Кім Кардаш'ян виставлено на продаж за $99 950 тисяч доларів, незважаючи на те, що автомобіль перебуває в дуже жалюгідному стані, повідомляє TMZ.

Автомобіль сріблястого кольору з кастомними дисками купила мати знаменитості Кріс Дженнер за $125 тисяч і подарувала Кім на її 42-й день народження в жовтні 2022 року.

Судячи з фотографій на сайті Carfax, у позашляховика спрацювали подушки безпеки з боку водія і пасажира, дзеркала відбиті, бампер розбитий, є вм'ятини на боках і на кузові.

За інформацією інсайдерів, на цьому авто потрапив в аварію один із колишніх водіїв Кім Кардаш'ян. Він не зазнав серйозних травм і ніхто більше не постраждав.

Range Rover Кардаш'ян виставлено на продаж у Маямі через третю особу, яка перейшла у володіння автомобілем після аварії.

Коли саме сталася ДТП, не уточнюється. Ще у вересні 2023 року Кім їздила на цьому автомобілі.

Схоже, багатодітна мати і колишня дружина Каньє Веста має симпатію до Range Rover, оскільки в минулому у неї була інша машина тієї ж марки.

У 2018 році Land Rover Range Rover V8 Кардаш'ян 2015 року було продано протягом кількох годин після його появи на ринку. Машина кольору слонової кістки коштувала 85 880 доларів.

Раніше Фокус писав, що дочка Кім Кардаш'ян отримала в подарунок дизайнерську сумочку із зображенням матері, яка плаче.