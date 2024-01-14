Даша Кацуріна показала, як провела вихідні з Дантесом та дітьми (фото)

Вони жили в будинку, якому понад 100 років, снідали "катанкою" та спали на печі. Мати двох дітей після святкової поїздки обіцяє знову відвідати Полтавщину.

Українська дизайнерка Даша Кацуріна показала, як провела вихідні з Володимиром Дантесом та двома своїми дітьми. Знімками вікенду рестораторка ділиться в Instagram.

Зіркова родина провела два дні в селі Опішня на Полтавщині, вони жили в хаті, якій понад 100 років, та снідали качаною кашею, робили рибу — свистунця із сірої опішнянської глини та спали на печі.

"Мій перший такий досвід в центральній частині України, тут досліджувати та досліджувати, точно повернемось весною", — розповідає Даша Кацуріна.

На знімках зʼявився син дизайнерки Іван, її донька Олександра. Діти провели час з мамою та її коханим, музикантом Володимиром Дантесом. Зокрема, Кацуріна показала, як Іван спить на постілі з вишивкою.

Даша Кацуріна з родиною

Після початку повномасштабної війни Даша Кацуріна тривалий час з дітьми мешкала в Польщі. Втім, нещодавно вона повернулася та стала жити разом з Володимиром Дантесом. Про стосунки пари стало відомо влітку 2022 року. Перед цим музикант розлучився зі співачкою Надею Дорофєєвою, а дизайнерка — з Михайлом Кацуріним.

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Нагадаємо, як Даша Кацуріна ставиться до свого повернення в Україну.

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