Critics Choice Awards 2024: топ-5 найкрасивіших суконь церемонії (фото, відео)

Зірки зробили акцент на жіночності та елегантності. Не обійшлося і без розкішних діамантових прикрас, які обрали більшість гостей премії.

29-та щорічна церемонія вручення премії Critics Choice Awards 2024 відгриміла на вихідних у Barker Hanger у каліфорнійській Санта-Моніці, і зірки кіно та шоу-бізнесу світової величини зібралися під одним дахом, щоб отримати заповітну нагороду. Не обійшлося без червоної доріжки і демонстрації вбрання. Цього року в фаворі були чорний і червоний колір. Фокус подивився, які зірки вибрали найкрасивіші ансамблі.

Марго Роббі

Отримавши 18 номінацій, "Барбі" побила рекорди як найбільш номінований фільм за 29-річну історію Critics Choice Awards. Тож цілком доречно, що на цей історичний вечір 33-річна Марго Роббі, продюсерка і виконавиця головної ролі в картині, вбралася в воістину епічну сукню. На червоній доріжці актриса мала розкішний вигляд у червоній сукні від Balmain з відкритими плечима. Вбрання зі спідницею фасону "хвіст русалки" мало драпірування до талії, а виріз був прикрашений штучними трояндами.

Хоча ця сукня не відображає класичну Барбі так близько, як деякі інші вбрання Марго на червоній килимовій доріжці, зокрема її яскраво-рожеве вбрання на "Золотому глобусі", вона дуже нагадує Барбі, що стала тепер колекційною, — "Сяючу троянду" 1996 року.

Образ знаменитість доповнила прикрасами Lorraine Schwartz, включно з 60-каратними овальними сережками з діамантами і 35-каратною овальною каблучкою з діамантом.

Емілі Блант

Вбрання 40-річної Емілі трохи перегукувалося з сукнею Марго Роббі. Блант, номінована на найкращу жіночу роль другого плану в "Оппенгеймері", яка була присутня на церемонії разом з чоловіком Джоном Красінскі, була одягнена в довгу червону сукню з розрізом від Giorgio Armani Privé, розшиту блискітками та кристалами, з перекрученим драпірованим рукавом на одне плече і каскадними розетками по спині. Вона доповнила блискуче вбрання коштовностями від Tiffany & Co, вибравши сережки Jean Schlumberger by Tiffany Sea Fan з платини і 18-каратного жовтого золота з діамантами, браслет з платини і 18-каратного жовтого холодного кольору з необробленими сапфірами Умба, опалами і діамантами з колекції Tiffany Blue Book 2023 року і каблучку з платини і 18-каратного золота з діамантом вагою понад 6 карат і діамантами з тієї ж колекції.

Дженніфер Еністон

54-річна Дженніфер, номінована на найкращу жіночу роль за роль у хіті Apple TV+ "Ранкове шоу", вийшла на червону доріжку в комбінезоні Dolce & Gabbana з нестандартним топом-бюстьє, прикрашеним пір'ям, у поєднанні з легкими вовняними штанами. Свій образ вона доповнила атласним плісированим поясом і атласними туфлями на підборах. Ансамбль завершували розкішні діамантові прикраси від De Beers.

Різ Візерспун із донькою

Різ, номінована на найкращу жіночу роль за роль ведучого новин Бредлі Джексон у "Ранковому шоу" на Apple TV+, з'явилася на червоній доріжці в чорній сукні від Celine з великим асиметричним бантом на талії та пікантним розрізом, а також у прикрасах від Bulgari і туфлях від Christian Louboutins.

Разом з нею була і її 24-річна дочка Ава, яка закінчила Каліфорнійський університет у Берклі. Вона одягла чорну міні-сукню Monique Lhuillier, розшиту перлами. Образ завершили туфлі на підборах від Christian Louboutin і сумка Celine.

Дуа Ліпа

28-річна британська співачка, яка претендувала на нагороду в номінації за найкращу пісню, на червоній доріжці продемонструвала буквальну естетику англійської троянди в червоній сукні-колоні Prada з тривимірної тканини з хвилеподібним візерунком, що створювало ефектний образ. Половину волосся вона зібрала вгорі, половину залишила розпущеним. Свій ансамбль артистка доповнила прикрасами від Tiffany&Co: сережками Jean Schlumberger by Tiffany з 18-каратного жовтого кольору і платини з рубелітами загальною вагою понад 13 каратів і діамантами, а також каблучкою Jean Schlumberger by Tiffany із золота і платини з діамантами. Забершали образ сріблясті босоніжки.

Раніше Фокус писав про те, які найкрасивіші сукні були на торішній церемонії Critics Choice Awards.