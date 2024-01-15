Інсайдер розповів, чому принцесу Шарлотту обожнюють у школі

Онуку британського короля Чарльза ІІІ давно хвалять за те, як вона допомагає тримати своїх двох братів під контролем і постійно дотримуватись королівського протоколу. Дівчинка відвідує школу Ламбрук.

Королівське джерело розкрило дружні риси характеру, які зробили принцесу Шарлотту "дуже популярною" в її школі. Про це пише HELLO!

Діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма, 10-річний принц Джордж, 8-річна принцеса Шарлотта та 5-річний принц Луї, у 2023 році виходили на публіку частіше разом зі своїми батьками.

Зокрема, Шарлотта привернула увагу громадськості завдяки своєму зрілому підходу до королівського життя, і її вже давно хвалять за те, як вона допомагає тримати своїх двох братів під контролем і постійно дотримуватись королівського протоколу. Втім, у школі вона просто одна з учнів і її "обожнюють" інші діти.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

"Шарлотта така добра і привітна, і інші діти її обожнюють", — розповіло джерело виданння.

Виявилось, що єдина донька принца та принцеси Уельських добра до дітей молодшого віку, і вона "дуже популярна" у своєму навчальному закладі Ламбрук.

Не тільки Шарлотта користується популярністю в школі, джерело розкриває, що і Джордж, і Луї також мають багато друзів.

"Вони чудові діти. Джордж теж здається хорошим хлопчиком, а у маленького Луї просто так багато енергії", — зізнається інсайдер.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty

Принца Вільяма та його дружину давно хвалять за їхній "практичний" підхід до виховання дітей, пара наполегливо працює, щоб запобігти суперництву між дітьми та виховувати своїх спадкоємців у максимально нормальному середовищі.

Принцеса Шарлотта Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Нагадаємо, яку роль у королівській родині відіграє восьмирічна Шарлотта.

Також Фокус писав про перший день принцеси Шарлотти у школі.