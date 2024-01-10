Тримає під контролем: експертка пояснила, яку роль відіграє принцеса Шарлотта в родині

Юна принцеса не по роках розумна і для своїх братів є авторитетом. Вона не раз поправляла їх на публіці і стежила за тим, щоб вони поводилися за протоколом.

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Незважаючи на те, що восьмирічна принцеса Шарлотта — середня дитина принца і принцеси Уельських, серед своїх братів вона користується безумовним авторитетом, вважає експертка з виховання дітей Джо Фрос, відома як "Суперняня". Своїми міркуваннями вона поділилася з журналом Hello.

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Принцеса Шарлотта може отримати особливий титул, коли підросте

За її словами, дівчинка часто тримає братів — 10-річного принца Джорджа і п'ятирічного принца Луї — під контролем.

"Шарлотта знає правила. Вона посередині. Вона знає, як тримати всіх у гарному настрої. Бувають моменти, коли я спостерігала за Джорджем, і він дивився на свою сестру, і він, імовірно, дратувався на неї одну хвилину, а потім був вдячний, що вона може нагадати йому про певні речі", — зазначила Джо.

Принцеса Шарлотта вміє підняти настрій старшому братові Фото: Getty Images

Фрост розповіла, що принц Вільям і принцеса Кейт, яка зробила місією життя захист дітей раннього віку і глибоко цікавиться віковою групою до п'яти років, виховують своїх синів і доньку з глибоким розумінням королівського протоколу, проте не забороняють їм бути просто дітьми за зачиненими дверима.

"Я думаю, що насправді ми бачимо обізнаність. Принца Луї та принцесу Шарлотту інформують і, звичайно, Джорджа, нашого майбутнього короля. Він, без сумніву, почав потроху вчитися. У нього є чудовий приклад того, як він з юних років поважав своїх дідуся і батька. Їх виховують із розумінням королівських процедур і протоколів і з розумінням того, що всьому є час і місце", — продовжила Джо.

Суперняня впевнена, що батьки з усіма трьома дітьми поводяться як з рівними:

"Я думаю, Вільям і Кетрін розуміють важливість розвитку стосунків між братами і сестрою. Насмілюся сказати, в їхній родині ніколи не буде "спадкоємця і запасного". Йтиметься про важливість кожного з них. Розуміння того, що для цього справді потрібна команда, відіграє важливу роль у підтримці корони та монархії. Отже, зараз ми бачимо це дуже раннє насіння того, що значить підтримувати одне одного і разом вирощувати", — підсумувала вона.

Раніше Фокус писав, що принцеса Шарлотта нагадала людям королеву Єлизавету II, а також продемонструвала момент єднання зі своєю матір'ю.