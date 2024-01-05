Принцеса Шарлотта нагадала людям королеву Єлизавету ІІ (фото)

Донька майбутнього короля Великої Британії була дуже ввічливою та впевненою. За словами очевидців, Шарлотта продемонструвала ідеальні манери.

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У мережі обговорюють фото принцеси Шарлотти, на якому вона разюче схожа на свою прабабусю, покійну королеву Єлизавету ІІ. Про це пише Hello Magazine.

Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон приєдналися до них на різдвяній прогулянці 25 грудня 2023 біля церкви Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі.

Єдина донька Уельських, восьмирічна принцеса Шарлотта, була сфотографована, коли отримувала квіти від доброзичливців.

Серед натовпу біля церкви був Деніел Кемпбелл, хто зробив це фото, і молода королівська особа виглядає разюче схожою на свою покійну прабабусю, королеву Єлизавету II, яка пішла із життя 8 вересня 2022 року.

Кемпбелл розповів: "Вона була такою ввічливою та впевненою. Це було так, ніби вона була створена для цієї ролі. Усі говорили, наскільки вона схожа на покійну королеву та яка вона елегантна та професійна, як її мама. У неї були ідеальні манери. і сказала молодому хлопцеві, який зробив їй подарунок: "Дякую. Сподіваюся, у вас буде чудове Різдво".

Принцеса Шарлотта

Принцесу Шарлотту часто порівнюють із дитячими фотографіями покійної королеви та двоюрідної сестри короля Чарльза ІІІ по матері, леді Сари Чатто.

Королівські шанувальники також помітили схожість між знімками Шарлотти та її батька, принца Вільяма, коли він був маленьким хлопчиком.

Королева Єлизавета ІІ в дитинстві

Нагадаємо, принцеса Шарлотта одного разу порушила різдвяну традицію.

Також Фокус писав про майбутній титул принцеси Шарлотти.