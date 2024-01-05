Принцесса Шарлотта напомнила людям королеву Елизавету II (фото)

Дочь будущего короля Великобритании была очень вежливой и уверенной. По словам очевидцев, Шарлотта продемонстрировала идеальные манеры.

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В сети обсуждают фото принцессы Шарлотты, на котором она поразительно похожа на свою прабабушку, покойную королеву Елизавету ІІ. Об этом пишет Hello Magazine.

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон присоединились к ним на рождественской прогулке 25 декабря 2023 года возле церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

Единственная дочь Уэльских, восьмилетняя принцесса Шарлотта, была сфотографирована, когда получала цветы от доброжелателей.

Среди толпы у церкви был Дэниел Кэмпбелл, сделавший это фото, и молодая королевская особа выглядит поразительно похожей на свою покойную прабабушку, королеву Елизавету II, которая ушла из жизни 8 сентября 2022 года.

Кэмпбелл рассказал: "Она была такой вежливой и уверенной. Это было так, будто она была создана для этой роли. Все говорили, насколько она похожа на покойную королеву и какая она элегантная и профессиональная, как ее мама. У нее были идеальные манеры. Она сказала молодому парню, который сделал ей подарок: "Спасибо. Надеюсь, у вас будет отличное Рождество".

Принцесса Шарлотта

Принцессу Шарлотту часто сравнивают с детскими фотографиями покойной королевы и двоюродной сестры короля Чарльза III по матери, леди Сары Чатто.

Королевские поклонники также заметили сходство между снимками Шарлотты и ее отца, принца Уильяма, когда он был маленьким мальчиком.

Королева Елизавета ІІ в детстве

Напомним, принцесса Шарлотта однажды нарушила рождественскую традицию.

Также Фокус писал о будущем титуле принцессы Шарлотты.