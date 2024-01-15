71-річна Шерон Осборн розповіла, як швидко схудла на 19 кг

Свого часу Шерон пройшла через операцію зменшення шлунка, але кілька років тому зважилася ще й на застосування популярного препарату, який призначають хворим на цукровий діабет. Він, як виявилося, сприяє схудненню, що вже встигли оцінити знаменитості.

Телеведуча і дружина музіканта Оззі Осборна, Шерон, яка у свій 71 рік неймовірно схудла, скинувши майже 20 кілограмів за допомогою популярного серед знаменитостей препарату "ОзМпік", семаглутиду, який обманює мозок, змушуючи його думати, що людина не голодна. Але, за її словами, таке різке схуднення мало низку неприємних наслідків, пише Daily Mail.

Зірка зізналася, що ще наприкінці 1990-х їй зробили операцію з "перев'язування" шлунка. У результаті їй не потрібно було так багато їсти, щоб почуватися ситою.

"Моєю слабкістю завжди була їжа. Коли я щаслива, я їм. Коли мені сумно, я їм. Я була свинею. У найважчий момент я важила 102 кілограми. А мій зріст лише 158 сантиметрів. Я важила більше, ніж мій чоловік. Отже, я поставила перед собою завдання скинути майже половину своєї ваги. У результаті в мене всюди висіла плоть. Мої груди були плоскими й обвислими. Я пройшла низку косметичних процедур, починаючи з підтяжки брів і обличчя. Мені зробили ліпосакцію шиї і підтяжку теж. Мені підтягнули груди, зробили ліпосакцію рук і підтягнули живіт. Мені підтягнули сідниці і вставили імплантати", — згадує вона.

Три з половиною роки тому Шерон знову зробила підтяжку обличчя, проте лікар припустився помилки, через що в місіс Осборн одна повіка стала вищою за другу. На виправлення дефекту знадобився цілий рік.

У грудні минулого року Шерон вдалася до "Оземпіку", різко скинувши кілька десятків кілограмів, що навіть для неї виявилося дуже багато.

Шерон вирішила зав'язати з експериментами щодо поліпшення себе

"Зараз мені потрібно набрати хоча б 4,5 кг. Але скільки б я не їла, моя вага залишається незмінною. З мене виявилося достатньо. Я відмовилася від усіх втручань. Я не могла більше робити операції на обличчі — залишилося не так вже й багато шкіри, яку можна було б розтягувати, тягнути або розрізати. І в мене більше не буде ні філерів, ні ботокса", — продовжила Шерон.

Вона додала, що раніше ніколи не була задоволена своєю зовнішністю, але тепер все позаду і вона "засвоїла урок".

Медики попереджають, що "Оземпік", схвалений для лікування цукрового діабету 2017 року, може спричинити серйозні побічні ефекти, включно з алергійними реакціями, гіпоглікемією (низький рівень цукру в крові), діабетичною ретинопатією (пошкодження кровоносних судин очей), нирковою недостатністю та іншими проблемами з нирками.

Раніше Фокус писав, що телеведуча Опра Вінфрі здивувала кардинальним схудненням. З чуток, вона теж скористалася "Оземпіком". Знаменитість спростувала цю інформацію.