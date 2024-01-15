Королева Єлизавета ІІ була дуже зла на принца Гаррі та Меган Маркл: у чому причина

У червні 2021 у герцогів Сассекських народилася друга дитина — донька Лілібет Діана. Перша частина імені має звʼязок з її прабабусею.

Королева Єлизавета II розлютилася на принца Гаррі та Меган Маркл після того, як вони заявили, що отримали її благословення на особливе ім’я для своєї дочки Лілібет. Про це пише Daily Mail.

Королівський помічник стверджує в майбутній біографії "Чарльз III: Новий король. Новий суд. The Inside Story", що покійна бабуся принца Гаррі була "такою розлюченою, як він її ніколи не бачив".

Нове відкриття сталося через два роки після того, як інсайдер палацу розповів, що королеву Єлизавету ІІ, яка померла у вересні 2022 року, "ніколи не запитували" про те, як назвати Лілібет до народження дівчинки в червні 2021 року.

Принц Гаррі з донькою Лілібет Фото: Netflix

Однак королівські джерела підтвердили, що принц Гаррі зателефонував і поговорив зі своєю бабусею після того, як його дружина народила їхню другу дитину. Судячи з усього, розмова мала лише інформаційний характер, а герцог Сассекський не запитував дозволу на використання особливої форми імені королеви Великої Британії.

Лілібет Діана Фото: Instagram misanharriman

"Лілі назвали на честь її прабабусі, Її Величності Королеви, чиє сімейне прізвисько Лілібет. Її друге ім’я Діана було вибрано на честь її улюбленої покійної бабусі, принцеси Уельської", — повідомили тоді про народження доньки принц Гаррі та Меган Маркл.

Нагадаємо, принца Гаррі та Меган Маркл публічно висміяли в США.

Також Фокус писав про спадок ювелірних прикрас, який дістанеться Лілібет Діані.