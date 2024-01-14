Від матері та бабусі: який спадок отримає Лілібет Діана (фото)

Донька герцогів Сассекських володітиме ювелірними реліквіями своєї мами та бабусі, принцеси Діани. Дівчинка отримає їх, коли підросте.

Related video

Стало відомо, які дорогі подарунки чекають, поки принцеса Лілібет Діана подорослішає. Про це пише The Sun.

Меган Маркл раніше придбала доньці прикрасу за 4,8 тис. фунтів стерлінгів. Також кажуть, що онука короля Великої Британії успадкує діамантовий браслет вартістю 140 тис. фунтів стерлінгів, коли стане дорослою.

Колекція ювелірних прикрас дворічної королівської спадкоємиці вже наповнена реліквіями покійної бабусі, принцеси Діани, та її матері Меган Маркл.

Серед них буде годинник колишньої акторки "Cartier Tank Française", який вона придбала сама під час роботи над серіалом "Форс-мажори".

Дізнавшись, що його продовжили на третій сезон, Меган відсвяткувала це, придбавши дизайнерську ювелірну прикрасу вартістю 4800 фунтів стерлінгів.

Ще у 2015 році Маркл міркувала, що передала б його в майбутньому своїй доньці.

Меган Маркл зі своїм годинником Фото: Getty Images

"У мене було вигравіювано на звороті: "М.М. від М.М."", — розповідала дружина принца Гаррі.

Годинники Меган Маркл – це те, що вона найчастіше носить на зап’ясті. Ексакторка любить демонструвати годинник Cartier Tank Française покійної принцеси Діани.

Аксесуар принцесі Діані подарував її батько на її 21-й день народження, а потім він був переданий Гаррі.

Після смерті принцеси Уельської її особисті коштовності були розділені між двома її синами — Вільямом та Гаррі. Спочатку годинник був подарований принцу Вільяму, а Гаррі отримав культову обручку Діани із сапфіром – потім брати обмінялися прикрасами.

Вважається, що Гаррі подарував коханій годинник на рік їхніх стосунків.

Меган Маркл з годинником принцеси Діани Фото: Getty Images

За словами ювелірів, годинник принцеси Діани тоді коштував 17 800 фунтів стерлінгів, але наразі, з огляду на його історію, він, ймовірно, коштує набагато більше.

Також однією з улюблених речей герцогині Сассекської є діамантовий браслет Cartier принцеси Діани.

У 2018 році під час державного обіду на Фіджі Меган уперше помітили з прикрасою.

Відтоді вона одягала його кілька разів, зокрема на службі з нагоди Дня Співдружності у 2019 році, на гала-церемонії Salute to Freedom у Нью-Йорку у 2021 році та під час інтерв’ю Опрі Вінфрі у 2021 році.

Меган Маркл з браслетом принцеси Діани Фото: Getty Images

Ходять чутки, що саме цей браслет – це той, з якого Гаррі взяв каміння, щоб зробити обручку Меган на замовлення.

Експерти з ювелірного мистецтва оцінюють браслет у 140 000 фунтів стерлінгів, і він є ще одним предметом, який Лілібет може успадкувати.

Нагадаємо, Меган Маркл порівняли з принцесою Діаною.

Також Фокус писав про відпочинок Сассекських на курортах Коста-Рики.