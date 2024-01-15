Як зрозуміти, що вам не вистачає вітаміну B12: 5 прихованих ознак дефіциту

Незбалансоване харчування, стрес і поганий сон негативно позначаються на нашому здоров'ї, тому важливо помічати ознаки, які вказують на дефіцит поживних речовин. Ось за якими симптомами можна запідозрити нестачу вітаміну В12.

Вітамін В12 — важлива поживна речовина, яка, за даними Національного інституту охорони здоров'я, відіграє дуже важливу роль в організмі, підтримуючи вироблення ДНК, еритроцитів і здоров'я нервової системи. На жаль, дефіцит вітаміну B12 доволі поширений: від 40% до 80% людей у розвинених країнах відчувають нестачу цієї життєво важливої поживної речовини. Перед вами п'ять прихованих ознак дефіциту вітаміну B12. Про це пише Eating Well.

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За даними Національного інституту охорони здоров'я, здоровим дорослим зазвичай потрібно близько 2,4 мкг вітаміну B12 на день, і ця потреба збільшується під час вагітності або годування груддю. Хоча це може здатися невеликою кількістю, вітамін B12 відіграє важливу роль у різних функціях організму: від виробництва енергії до підтримки здоров'я нервової системи. Цю важливу поживну речовину можна знайти в різних продуктах, таких як м'ясо, риба та молочні продукти. Для тих, хто дотримується вегетаріанської та веганської дієти, чудовими рослинними джерелами є збагачені злаки, рослинне молоко та харчові дріжджі. Отже, які ж ознаки вказують на дефіцит вітаміну В12.

Постійна втома

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Відчуття постійної втоми може бути тонким індикатором дефіциту вітаміну B12. Ця найважливіша поживна речовина відіграє ключову роль у виробництві енергії в організмі. Коли ви не отримуєте достатньої кількості B12, ви можете відчувати постійну втому, слабкість і навіть млявість. Дослідження 2020 року, опубліковане в журналі Nutrients, засвідчило, що дефіцит кобаламіну (вітамін B12) може призвести до "зниження енергії і толерантності до фізичних навантажень, а також до втоми і задишки".

Дипломована дієтологиня, докторка медичних наук Бріттані Любек: "Втома часто трапляється в дорослих і може бути спричинена багатьма причинами, включно з поганим сном і напруженим графіком. Клітини вашого організму потребують вітаміну B12 для правильного функціонування та отримання достатньої енергії. Тому дефіцит вітаміну B12 може спричинити втому, особливо якщо вона зберігається і не минає після відпочинку".

Поколювання або оніміння кінцівок

"Поколювання й оніміння виникають при порушенні роботи нервової системи", — пояснює Любек. "Вітамін B12 необхідний для захисту мієлінової оболонки, що покриває і захищає нерви. Однак поколювання й оніміння є ознаками багатьох інших захворювань, через які може бути складно пов'язати їх із дефіцитом B12".

Незрозуміле поколювання або оніміння, особливо в кінцівках, можуть сигналізувати про дефіцит вітаміну B12. Дослідження показують, що крім поколювання й оніміння дефіцит B12 може також проявлятися у вигляді болю, зменшення м'язової маси та втрати чутливості. Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Забудькуватість

Фото: Freepik

Згідно з дослідженням Cureus, проведеним у 2020 році, провали в пам'яті, затуманення свідомості та погана когнітивна діяльність можуть бути прихованими ознаками дефіциту вітаміну B12. Цей вітамін відіграє вирішальну роль у функціонуванні мозку, а його дефіцит може сприяти проблемам із пам'яттю та труднощам із концентрацією уваги.

"Усі час від часу щось забувають, але може виникнути проблема, якщо ви постійно забуваєте основну інформацію. У важких випадках дефіцит B12 може спричинити втрату пам'яті та забудькуватість", — каже Любек.

Часті перепади настрою

Дефіцит вітаміну B12 може мати дивовижний вплив на ваш настрій і психічне здоров'я. Від дратівливості до незрозумілих нападів печалі — ці симптоми можуть зруйнувати ваше повсякденне життя і стосунки. "Ще одним ускладненням дефіциту B12 для нервової системи є зміни настрою", — каже Любек. "Настрій змінюється регулярно, тому важко пов'язати цей симптом із дефіцитом B12. Однак якщо ви виявите, що ви постійно пригнічені або дратівливі, то це може бути дефіцит вітаміну B12".

Діарея

Фото: Freepik

Проблеми з травленням, включно з діареєю, можуть вказувати на різні проблеми зі здоров'ям, і дефіцит вітаміну B12 є одним із можливих винуватців. Одне дослідження дійшло висновку, що діарея може виникнути у важких випадках дефіциту вітаміну B12.

"Діарея не є частим симптомом дефіциту B12, але можлива", — стверджує Любек. "Однак діарея може бути спричинена багатьма іншими причинами, включно з харчовим отруєнням, зміною дієти і хронічними проблемами з травленням".

Нагадаємо, приховані ознаки дефіциту вітаміну D, які часто залишаються непоміченими.

Раніше Фокус писав про те, що нестачу вітаміну В12 часто можна запідозрити за станом нігтів і вчасно вжити заходів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.