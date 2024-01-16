Вагітна наречена Роберта Паттінсона вийшла на червону доріжку (фото)

Сьюкі Вотергаус відвідала церемонію "Еммі". Вагітна первістком зірка обрала ефектне вбрання.

32-річна англійська співачка та модель Сьюкі Вотергаус привернула увагу публіки в приголомшливій червоній сукні, коли вона зʼявилася на церемонії вручення премії "Еммі". Про це пише Daily Mail.

Знаменитість, яка чекає первістка від свого нареченого Роберта Паттінсона, 37, виглядала розкішно, коли вона приєдналася до інших зірок у Peacock Theatre в Лос-Анджелесі.

Сьюкі Вотергаус Фото: Getty Images

Сьюкі продемонструвала свій помітно округлений живіт у довгій червоній сукні з оголеною спиною та об’ємною спідницею з величезним бантом на талії.

Співачка, яка має народити первістка навесні 2024, обрала мінімальні аксесуари під час свого гламурного виходу.

Сьюкі Вотергаус Фото: Getty Images

Вона носила срібні прикраси на безіменному пальці після того, як викликала чутки про заручини, продемонструвавши розкішну діамантову каблучку на лівій руці під час останніх появ.

Вотергаус почала зустрічатися з Робертом Паттінсоном у 2018 році, і вона підтвердила, що вагітна від актора в листопаді 2023 під час свого концерту. Дитина стане першою для обох.

Нагадаємо, Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус планують одружитися.

Також Фокус писав про каблучку для заручин, яку показала вагітна Сьюкі Вотергаус.