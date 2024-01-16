90-річна Джоан Коллінз вразила квітучим виглядом на церемонії Еммі

Зірка серіалу "Династія" вийшла на сцену разом з акторкою Тараджі Генсон, щоб вручити нагороду за мінісеріал. Переможцем стала "Ворожнеча".

90-річна пані Джоан Коллінз мала сенсаційний вигляд, коли вона несподівано з'явилася на церемонії нагородження "Еммі" в Лос-Анджелесі. Зірка культового серіалу "Династія" вразила своїм квітучим виглядом, розкішною сукнею та ефектними прикрасами. Про це пише Daily Mail.

Коллінз вийшла на сцену разом із Тараджі Генсон, щоб вручити нагороду за міні-серіал. Перемогу здобула "Ворожнеча".

Церемонія "Еммі 2024"

Джоан Коллінз продемонструвала гламурний образ, виблискуючи в блідо-блакитній сукні, оздобленій блискітками, яку вона поєднувала з парою таких же оперних рукавичок.

Свій приголомшливий ансамбль вона доповнила блискучими прикрасами з діамантами і яскраво-червоною помадою.

Під час вступної промови Джоан згадала про свій зірковий серіал, сказавши, що "Династія" — це драматичне шоу. А Тараджі пожартувала, що дивилася його все-таки заради пристрастей, що розгоралися на екрані, і шикарного вбрання.

Шанувальники Джоан, обговорюючи її в соцмережах, зазначили, що актриса має приголомшливий вигляд. А хтось навіть пожартував, що "вона сидить на вампірській дієті".

Джоан Коллінз і Тараджі Генсон на церемонії "Еммі 2024" Фото: Getty Images

Фанати не могли повірити, що між Джоан і Тараджі майже 40-річна різниця у віці.

Нагадаємо, британку Джоан Коллінз вважали найкрасивішою дівчиною Великої Британії та однією з найперспективніших актрис. У 1955 році Джоан вирушила до Голлівуду і підписала контракт із кінокомпанією 20th Century Fox, ставши "відповіддю" студії MGM і їхній головній зірці Елізабет Тейлор.

Вона усвідомлено почала зніматися в телесеріалах, хоча на той час це вважалося невідповідним заняттям для акторки фільмів і стала справжньою зіркою. Її поява в серіалі "Династія" врятувала проєкт, а її героїня Алексіс, яка сяяла в розкішних вбраннях і діамантах, а також постійно опинялася в центрі скандалів і інтриг, принесла їй премію "Еммі" і кілька "Золотих глобусів".

Джоан Коллінз є хрещеною матір'ю моделі Кари Делевінь. Вона п'ять разів була одружена, народила двох дітей і прославилася численними романами зі знаменитостями та грандіозною колекцією прикрас. Її п'ятий чоловік, театральний менеджер Персі Гібсон, за якого вона вийшла заміж 2002 року, молодший за неї на 32 роки. І актриса пожартувала щодо різниці у віці, сказавши: "Ну якщо він помре, значить помре".

Джоан Коллінз та її п'ятий чоловік Персі Гібсон Фото: Getty Images

Серіал "Ворожнеча", якому Коллінз вручила нагороду, став одним із головних тріумфаторів церемонії. А список переможців виглядає так:

Переможці "Еммі-2024" (короткий огляд):

Драматичний серіал: "Спадкоємці".

Актор драматичного серіалу: Кіран Калкін — "Спадкоємці".

Актриса драматичного серіалу: Сара Снук — "Спадкоємці".

Актор другого плану в драматичному серіалі: Меттью Макфейден — "Спадкоємці".

Актриса другого плану в драматичному серіалі: Дженніфер Кулідж — "Білий лотос".

Міні-серіал: "Ворожнеча".

Актор міні-серіалу або телефільму: Стівен Юн — "Ворожнеча".

Актриса міні-серіалу або телефільму: Алі Вонг — "Ворожнеча".

Актор другого плану в міні-серіалі або телефільмі: Пол Волтер Гаузер — "Чорний птах".

Актриса другого плану в міні-серіалі або телефільмі: Нісі Неш-Беттс — "Монстр: Історія Джеффрі Дамера".

Комедійний серіал: "Ведмідь".

Актор комедійного серіалу: Джеремі Аллен Вайт — "Ведмідь".

Актриса комедійного серіалу: Квінта Брансон — "Початкова школа Еббот".

Актор другого плану в комедійному серіалі: Ебон Мосс-Бахрак — "Ведмідь".

Актриса другого плану в комедійному серіалі: Айо Едебірі — "Ведмідь".

Нагадаємо, раніше Джоан Коллінз з'явилася на обкладинці глянцю і пожартувала, що почувається на 40 років. Зірка зазначила, що її почали називати "літньою" з 38 років, тож вона перестала звертати увагу.