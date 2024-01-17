Кейт Мосс відзначила 50-річчя в Парижі в компанії молодого бойфренда і подруг

Супермодель відсвяткувала свій ювілей разом із Ніколаєм фон Бісмарком, донькою Лілою та близькою подругою Стеллою Маккартні. Кейт зібрала гостей у розкішному ресторані.

Якщо 50 — це нові 40, Кейт Мосс подбала про те, щоб вона була вбрана відповідним чином, коли відзначала свій ювілей у розкішному паризькому ресторані у вівторок ввечері. Супермодель мала приголомшливий вигляд у мереживній прозорій сукні, коли прямувала до ексклюзивного ресторану в компанії друзів. Про це пише Daily Mail.

Кейт Мосс сфотографували, коли вона виходила з лімузина в мереживному вбранні, чорній шовковій накидці біля авеню Габріель, 41.

Кейт Мосс і Ніколай фон Бісмарк Фото: Getty Images

Того вечора вона була в хорошій компанії: на її святковий прийом завітали її давній бойфренд, 37-річний Ніколай Фон Бісмарк, донька Ліла Хак-Мосс і друзі-дизайнери Стелла Маккартні та Шарлотта Тілбері.

Насолодившись святковим бранчем у французькій столиці раніше того ж дня, Кейт вирішила завершити свій день народження в Laurent, приголомшливому висококласному ресторані в легендарному маєтку в центрі Парижа з садовими столиками і власним винним погребом. Страви в ресторані коштують від 200 доларів. Подають фірмове смажене курча, тріску і оселедець Бісмарк. Меню не змінювалося з 1930-х років, а сам ресторан відкрився 1880 року.

Кейт Мосс і Ніколай фон Бісмарк

Кейт прилетіла до французької столиці з Оксфорда на приватному літаку, який вміщує до семи VIP-гостей перед її вечіркою.

Супермодель та її бойфренд зупинилися в готелі "Рітц". А джерело раніше повідомляло, що вона давно планувала шикарну вечірку.

"Кейт уже давно планує велику вечірку в готелі Ritz у Парижі. І нарешті цей день настав, і всі її близькі друзі та сім'я прилітають до столиці, щоб відсвяткувати її особливий день. Як всесвітньо відома супермодель, ніхто не очікував від Кейт нічого меншого, ніж влаштувати вечірку в готелі Ritz у Парижі, яка майже так само чудова, як і вона сама. Це буде незабутня ніч, їй не терпиться вбратися і танцювати всю ніч безперервно", — розповів інсайдер.

Готель "Рітц" вважається символом вищого суспільства і розкоші, а його розкішний люкс Suite Impériale внесено французьким урядом до списку національних пам'яток.

До того, як з гіком прибути в Париж, Кейт Мосс провела час на острові Мюстік, куди запросила своїх найближчих друзів.

Мюстік став улюбленцем еліти відтоді, як лорд Гленконнер купив його в 1960-х роках і подарував принцесі Маргарет ділянку площею десять акрів як весільний подарунок.

Крихітний приватний острів є улюбленим місцем відпочинку принца і принцеси Уельських і домівкою для рок-зірок сера Міка Джаггера і Браяна Адамса, а також американського модельєра Томмі Гілфігера.

Кейт Мосс має досвід організації грандіозних вечірок з нагоди дня народження.

Коли їй виповнилося 30, вона влаштувала вечірку на тему "Прекрасні і прокляті", яка, за чутками, закінчилася оргією в готелі Claridge у лондонському Мейфері.

Її 40-й день народження складався з чотириденної феєрії на тему Гластонбері в її заміському будинку в Котсуолдсі.

Свою модельну кар'єру Кейт почала в 14 років і вона стала однією з супермоделей 1990-х.

Завдяки співпраці з Calvin Klein її ім'я стало прозивним, а 2013 року її було удостоєно нагороди British Fashion Awards на знак визнання її внеску в індустрію моди протягом 25 років.

Нагадаємо, раніше Фокус зібрав найцікавіші факти про Кейт Мосс в одній статті.