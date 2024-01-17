Королівський біограф розкрив правду про останні дні життя Єлизавети II

В останні роки життя деякі родичі королеви мимоволі зробили чимало для того, щоб зламати її і так слабке здоров'я. А принц Гаррі та Меган Маркл забрали в неї те, що вона цінувала найбільше.

Королева Єлизавета II в останні дні життя була прикута до ліжка в Балморалі, але все ж планувала бути присутньою на засіданні Таємної ради через відеозв'язок і підписувати документи. Про це говорить журналістка і колумністка Інгрід Сьюард у колонці для Daily Mail після прочитання книжки Роберта Гардмана "Чарльз III: Новий король. Новий суд. The Inside Story".

"Навіть у свої останні дні королева ніколи не повідомляла публіці, наскільки сильно погіршувалося її здоров'я або які фізичні труднощі вона відчувала", — зазначає автор.

Вона підкреслює, що в такому стані Її Величності ще більш прикро було дізнатися про витівки її онука, принца Гаррі та Меган Маркл.

"Уже приголомшена "Мегксітом" і заявами, зробленими в інтерв'ю Сассекському Опрі (що спонукало палац відповісти: "спогади можуть різнитися"), тепер ми дізнаємося, що королева була в ще більшій метушні через те, як назвали свою другу дитину. Коли вони вирішили назвати свою доньку Лілібет (дитяче прізвисько королеви, яке досі використовують близькі друзі та родичі), Сассекські заявили, що вона добровільно дала свою згоду", — пише Сьюард.

Вона вказує на той момент, що коли Гаррі доручив своїм адвокатам написати в засоби масової інформації, заявивши, що твердження про те, що в монарха не питали дозволу, були неправдивими, королева була "настільки розгнівана", як ніхто її коли-небудь бачив, пише Гардман.

"Мені не належать палаци, мені не належать картини, єдине, що мені належить, — це моє ім'я. І тепер вони це забрали", — цитує Інгрід королівського редактора Daily Mail Ребекку Інгліш, яка озвучила слова Єлизавети II, коли та дізналася про вчинок онука.

Останнє фото королеви Єлизавети II Фото: Getty Images

"Знадобилося чимало зусиль, щоб довести королеву до крайності. За час свого довгого правління вона стикалася з важкими втратами, погрозами самогубства, зрадами і розлученнями. Вона засідала в раді з 14 прем'єр-міністрами і за 70 років зустрілася майже з усіма великими лідерами того часу, деякими хорошими, деякими поганими, деякими несамовитими, і поводилася з усіма ними з витонченістю і гідністю. За цей час вона показала себе вольовою жінкою, яка вирішила виконувати свої обов'язки по-своєму, відповідно до своїх переконань. Виконувала їх вона до самого останнього моменту. У житті вона була маленькою і стриманою, ввічливою і на перший погляд непоказною, але випромінювала те, що найкраще можна назвати величчю", — продовжує колумністка.

Потім вона згадує історію з принцом Ендрю.

"Ні терпіння, ні суворе невдоволення його матері, проявлене з таким руйнівним ефектом, не справили особливого враження. Її здоров'я помітно погіршувалося, він лобіював, коли чогось хотів, і ганебно знищував залишки своєї репутації. Любов королеви до свого заблукалого сина була така, що вона часто поступалася його вимогам. Але тепер ми знаємо, що за цим ховався трагічний розпад її сім'ї в той момент, коли вона найбільше потребувала її", — підкреслює С'юард, додавши, що в той скрутний час поруч із королевою не було її коханого чоловіка, принца Філіпа, який завжди її підтримував.

Але навіть незважаючи на ці випробування, вона залишалася хороброю, сильною і продовжувала служити своїй країні. Королева померла 8 вересня 2022 року.

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