Шанувальники українських брендів: королева бурлеску Діта фон Тіз в українській сукні (фото)

Діта фот Тіз уже не вперше обирає одяг українських дизайнерів. Вона прийшла на благодійний вечір в українській вишиванці — білосніжній сукні, прикрашеній синьою вишивкою від української дизайнерки Віти Кін.

Американська знаменитість, епатажна виконавиця шоу в стилі бурлеску та фотомодель Діта фон Тіз постала перед публікою в барвистому вбранні від української дизайнерки Юлії Магдич. Фотографію у вбранні вона розмістила у своєму Instagram.

Образ 51-річної знаменитості дійсно вийшов ефектним — червона сукня мідідовжини з яскравим квітковим принтом і блакитними ліліями прикрашена декоративними китицями та куліскою на талії. Родзинка вбрання — об'ємні рукави та V-подібний виріз.

Вартість сукні від українського бренду Yuliya Magdych, за інформацією на сайті онлайн-ритейлера люксового одягу Farfetch, становить 1700 євро.

Неповторна Діта вже не вперше обирає одяг українських дизайнерів. Вона прийшла на благодійний вечір в українській вишиванці — білосніжній сукні, прикрашеній синьою вишивкою від української дизайнерки Віти Кін.

Фото: Instagram Фото: Instagram

Стисло про Діту фон Тіз

Справжнє ім'я Діти — Гізер Рене Світ. У своєму блозі в соцмережі Х вона запевняє, що за походженням вірменка. Коли їй виповнилося 12 років, із батьками та двома сестрами вона переїхала до Каліфорнії.

Із дитинства вирізнялася тягою до творчості, займалася балетом, вивчала історію костюма, із якої в коледжі захищала диплом. Працювала дизайнеркою з костюмів у кіно.

У 19 років стала танцівницею, зокрема в стрип-клубі Captain Cream, де створила та шліфувала свій знаменитий імідж pin-up — стиль американської графіки середини ХХ століття. Рік потому почала виступати під псевдонімом Діта фон Тіз.

Коли вона зустрілася з фотографом Пітером Чернишем і почала кар'єру фотомоделі, то за дуже короткий час зуміла стати однією з найуспішніших у цій сфері. Три роки поспіль — із 1999-го по 2001-й — вона з'являлася на обкладинках журналу Playboy. Тоді Діта й стала відома в усьому світі.

Фото: З відкритих джерел

Прикладом для наслідування вважає Бетті Грейбл, Риту Гейворт, Марлен Дітріх і Мерилін Монро, захоплюється Елізабет Тейлор, Софі Лорен і Мадонною.

Володіє бездоганним смаком, що дає їй змогу не тільки чудово одягатися, а й створювати приголомшливі інтер'єри скрізь, де вона живе.

Бренд Yuliya Magdych — що відомо

Юлія Магдич — дизайнерка, у роботах якої гармонійно поєднуються українські традиції та сучасність. Засновано бренд 2013 року — саме тоді, під час Революції Гідності, по всьому світу прокинувся інтерес до української культури, зокрема до вишиванки. Візитівка бренду — етнічна 3D-вишивка, розроблена на основі візерунків, знайдених у музеях, приватних колекціях і під час дослідницьких подорожей Україною.

Також Yuliya Magdych — це перший український бренд, представлений у лондонському Selfridges. Бренд також доступний на Farfetch. Представлений більш ніж у 50 країнах світу. В одязі від дизайнерки були помічені такі знаменитості як Патрісія Каас, Кетрін Зета-Джонс, Келлі Осборн.

Нагадаємо, Фокус писав, що український ювелірний бренд Magnat fine jewelry представив надзвичайно красивий і складний в обробці діамант форми карти України.