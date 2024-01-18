У Словенії хотіли зірвати благодійний концерт ТНМК через пропагандистів РФ

Директор гурту Святослав Румежак розповів, що виступ планувалося провести в клубі Menza pri koritu. Однак власнику клубу почали погрожувати ліві радикали, а тому довелося шукати новий майданчик.

У Словенії, в Любляні, українському гурту "Танок на майдані Конго" (ТНМК) скасували майданчик для благодійного виступу на підтримку спецпідрозділів ГУР. Музикантів назвали неонацистами. Про це розповів директор гурту Святослав Румежак у коментарі "Еспресо".

Повідомляється, що ТНМК з початку січня перебуває у благодійному турі містами Європи з програмою "Новий вертеп". У ньому музиканти разом із ГУР України та благодійним фондом Діани Подолянчук збирають гроші для українських розвідників та їхніх родин. 16 січня планувався концерт у місті Любляні, Словенія.

Зазначається, що виступ планувалося провести в клубі Menza pri koritu. Однак Румежак розповів, що власник клубу після Нового року на етапі фінальних узгоджень почав поводитися дивно. Так, він звинуватив музикантів у непрофесіоналізмі.

"А ось вдень концерту, 16 січня, за кілька годин до відкриття дверей він зателефонував і повідомив, що концерту не буде, тому що, увага, ми — неонацисти", — сказав Румежак.

За його словами, власник клубу заявив, що в піснях ТНМК є слова насильства і жорстокості. До переговорів залучили представників посольства України, але це не допомогло.

Артисти заявили, що будуть обережні у своїх формулюваннях, проте власник заявив, що українські музиканти налаштовані агресивно, а він "за мир".

Тому, як повідомляється, музикантам довелося шукати новий майданчик за кілька годин до концерту. Виступ усе-таки відбувся в новому залі — у Pivnica Union.

"На концерті був благодійний аукціон і скринька + QR-code для донатів. На аукціоні зібрали 4500 євро, а донати ще рахують, — зазначив Румежак.

За його словами, пізніше стало відомо, що власнику клубу Menza pri koritu почали надходити погрози про те, що під клуб прийдуть ліві радикали, щоб виступити проти "нацистів". Ба більше, усіх радикалів спонсорують росіяни. Вони бойкотують майже всі проукраїнські мітинги.

"І ці люди зателефонували власнику цього клубу, сказали, що ми нацисти, ведемо агресивну пропаганду", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що в Італії скасували російську виставку про "розквіт" Маріуполя після окупації. У місті Модена звернули увагу на організаторів виставки Mariupol rinasce. Згідно з даними місцевої мерії, ті відкрито підтримують вторгнення РФ в Україну.