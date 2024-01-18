Пріянка Чопра привітала доньку з 2-м днем народження (фото)

Мелті Мері народилася в січні 2022 року. Дівчинка зʼявилася на світ за допомогою послуг сурогатної матері.

41-річна індійська акторка та модель Пріянка Чопра привітала з днем народження єдину доньку Мелті Мері. Архівними кадрами з дворічною спадкоємицею колишня зірка Боллівуду ділиться в Instagram з понад 90 млн підписників.

"Вона наше чудо. І їй 2 роки", — написала Пріянка.

Зокрема, на фото донька акторки та музиканта Ніка Джонаса позувала в індійському вбранні, короні з рожевими окулярами, у компанії зіркових батьків та бабусі. Також Чопра показала святковий торт іменинниці.

Донька Пріянки Чопри відзначає 2-й день народження

"З днем народження", — привітала Мелті Мері в коментарях британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка є мамою двох дітей.

"З днем народження цю наймилішу красуню!!!", "З днем народження, чарівна дівчинко!!", "Її маленькі косички! Її сонцезахисні окуляри та діадема! Вона їсть попкорн! Вона надзвичайно дорогоцінна!!" — приєднуються до привітань фоловери Чопри.

Донька Пріянки Чопри

Мелті Мері — єдина донька Пріянки Чопри та молодшого за неї на 10 років Ніка Джонаса. Пара одружилася у 2018, а на початку 2022 року повідомила про поповнення в родині. Дівчинку народила сурогатна мама.

Нагадаємо, Пріянка Чопра показала нові фото з донькою.

Також Фокус писав про побачення Ніка Джонаса та Пріянки Чопри.