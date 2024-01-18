Дівчина Леонардо Ді Капріо поділилася знімками топлес (фото)

Про роман Ді Капріо та Черетті стало відомо наприкінці літа 2023 року. Модель перед цим розлучилася з діджеєм Маттео Міллері.

25-річна італійська модель Вітторія Черетті поділилася кадрами топлес. Фото дівчина 49-річного голівудського актора Леонардо Ді Капріо опублікувала в Instagram з понад 1,5 млн підписників.

Зірка подіумів позувала з розпущеним волоссям на світлому дивані. Вона відмовилася від верхнього одягу, посміхаючись на камеру. На інших фото Вітторія продемонструвала мереживне біле вбрання та светр.

Вітторія Черетті

"Найгарніша жінка на планеті", "Перестань бути такою гарною. Це дратує", "Леонардо Ді Капріо не вартий твоєї краси", — пишуть у коментарях фоловери італійської моделі.

Про роман зірки фільму "Острів проклятих" з Вітторією стало відомо наприкінці літа 2023 року. Модель перед цим розлучилася з діджеєм Маттео Міллері.

Вітторія Черетті

Джерела розповідали: "Судячи з усього, їхній роман — це набагато більше, ніж просто мимохідь". До цього близько року американському актору приписували роман з іншою моделлю — Джіджі Хадід. А ще раніше він тривалий час був у стосунках з моделлю Каміллою Мороне.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо та Вітторію Черетті помітили на побаченні в Парижі.

Також Фокус писав про ставлення Леонардо Ді Капріо до його нового роману.