Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з італійською супермоделлю (фото)
Про стосунки пари стало відомо влітку 2023 року. Втім, офіційно вони не коментують своє особисте життя, лише разом зʼявляючись на публіці.
49-річний американський актор Леонардо Ді Капріо насолоджувався романтичною вечерею з 25-річною італійською супермоделлю Вітторією Черетті в щойно відкритому Cipriani в Беверлі-Гіллз. Про це пише Daily Mail.
Володаря "Оскара" бачили, коли він розмовляв по телефону під час виходу з італійського ресторану.
Актор був одягнений у чорні джинси та чорну сорочку. Він доповнив монохромний образ темною курткою, яка застібалася на блискавку спереду.
Для завершального штриха Ді Капріо взув чорні кросівки, закріплені шнурками, а також додав чорну кепку Los Angeles Dodgers на голову.
У той час як Леонардо вийшов через передній вхід, супермодель пройшла через задній після того, як пара насолодилася італійською їжею разом.
Черетті продемонструвала сліпучий образ у сріблястому блискучому топі з вирізом горловини, який був заправлений у талію чорних штанів вільного крою. Зверху вона додала білий піджак, який мав нечітку обробку навколо декольте та був розстебнутий спереду.
Зірка подіумів доповнила свій вечірній образ, одягнувши витончене кольє, а також яскраві срібні сережки.
Актор та модель уперше зав’язали романтичні стосунки у серпні 2023 року, коли їх помітили разом на побаченні з морозивом у Санта-Барбарі.
Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо в компанії Лілі Гладстоун прибув на церемонію "Золотий глобус-2024".
Також Фокус писав про плани Леонардо Ді Капріо до 50 років.