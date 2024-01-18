Каньє Вест видалив собі зуби і замінив їх матеріалом, який дорожчий за діаманти (фото)

Репер сам придумав дизайн зубних протезів. Незважаючи на те, що в нього понад мільйон доларів боргів, на нові зуби він витратив сотні тисяч.

46-річний американський репер Каньє Вест знову змусив таблоїди говорити про себе після того, як замінив свої натуральні зуби титановими протезами, загальна вартість яких оцінюється в $850 тисяч, пише Daily Mail.

Музикант у соцмережі похвалився своєю новою посмішкою і порівняв себе з одним із лиходіїв франшизи про Джеймса Бонда, який лякав глядачів схожими зубами.

Нова посмішка Каньє Веста Кінематографічний прототип

За словами джерела, дизайн протезів придумав сам Каньє, і вони — "дорожчі за діаманти". Встановив їх доктор Томас Коннеллі в Беверлі-Гіллз разом із Наокі Хаяші, головним зубним техніком.

"Нам було приємно працювати на кожному етапі процесу. Його бачення створення унікального мистецтва виходить за рамки стоматологічного прогресу. Об'єднання його бачення зі стоматологічною наукою створило новий епічний образ!" — розповів Коннелі.

Так виглядають зубні протези, придумані Вестом

Ще 2010 року репер продемонстрував ведучій ток-шоу Еллен ДеДженерес блискучі діаманти і золоті імплантати, щоі, як він стверджував, замінили йому весь нижній ряд зубів.

"Я просто думав, що діаманти крутіші... Це дійсно мої справжні зуби". Я замінив нижній ряд зубів", — заявляв він.

Каньє витратив майже мільйон доларів на зуби, проте заборгував податків на $1 035 126, включно з податками на бізнес і на нерухомість. Через несплату борг продовжує зростати.

Минулого місяця стало відомо, що нерухомість на березі океану в Малібу, куплена Вестом за 57 мільйонів доларів у вересні 2021 року, виставляється на продаж на 4 мільйони доларів дешевше.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест придумав нові відверті образи для Б'янки Цензорі, яка нещодавно відсвяткувала день народження.