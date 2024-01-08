Боса і в крихітному бікіні: Б'янка Цензорі відсвяткувала день народження у Вегасі

Дружина Каньє Веста мала дуже дивний вигляд під час святкування свого 29-річчя в Лас-Вегасі. Репер знову одягнув Б'янку в дивне вбрання.

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Дружина Каньє Веста Бьянка Цензорі на вихідних відсвяткувала свій 29-й день народження в Лас-Вегасі. І вона продемонструвала чергове дивне вбрання, коли її сфотографували, як вона прогулюється казино в крихітному бікіні поруч із 46-річним репером Каньє Вестом. Про це пише Daily Mail.

Відкритий топ мав майже ідентичний вигляд до того, який був на ній в одному з нещодавніх постів Каньє про Б'янку, в якому він заявив, що вона носитиме цього року.

Також на Б'янці була біла вузька трикотажна спідниця з нерівним подолом. Свою стрижку піксі вона уклала гелем, а в руках тримала свій телефон. Взуття на ній не було.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі

У суботу, коли вона святкувала свій 29-й день народження в Лас-Вегасі, її сфотографували, коли вона прогулювалася казино в крихітному бікіні-стрингу поруч із 46-річним репером. Сам Каньє, всупереч своєму новому звичаю, вирішив не намотувати ганчірку на голову. За парою слідувала їхня свита.

Повідомляється, що в п'ятницю пара вирушила в Місто гріхів, як називають Лас-Вегас, на святкування дня народження Б'янки, і їх бачили, як вони прогулювалися переповненим коридором. У соцмережах з'явилося багато відеороликів, знятими випадковими свідками.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі

Відзначаючи день народження своєї дружини, Каньє поділився серією ретро-фотографій і захопленим привітанням, у якому він назвав Б'янку "мачухою наших дітей".

У Каньє Веста і його колишньої дружини Кім Кардаш'ян четверо дітей: Норт, 10 років; Сейнт, вісім років; Чикаго, п'ять років; і Псалм, якому виповнилося чотири роки.

Пост Каньє Веста

"З днем народження найкрасивішу, суперпогану, культову музу, надихаючу, талановиту художницю, ступінь магістра архітектури з IQ 140, яка любить бути поруч зі мною щодня, коли півсвіту відвернулося від мене", — написав він про Б'янку.

Її день народження і його триб'ют-пости відбулися всього через кілька днів після того, як він поділився трьома майже оголеними фотографіями своєї дружини, які, як стверджують її друзі, зроблені просто для того, щоб привернути увагу до його нового альбому.

Раніше цього тижня джерела, близькі до пари, повідомили, що її друзі стурбовані тим, що 24-разовий володар "Греммі" намагається перетворити Цензорі на клона своєї колишньої дружини.

Нині вони продовжують висловлювати занепокоєння з приводу того, що він "принизив" її скандальними вбраннями та фотографіями.

Нагадаємо, раніше скандальна поведінка Каньє Веста і його дружини потрапила до списку головних скандалів минулого року.

Сам репер зараз переживає не найкращі часи і навіть змушений був продати свій будинок, які мріяв переробити на бункер без дому та електрики . Раніше Каньє Вест вплутався у скандал із гуртом Backstreet Boys. Він використав їхній хіт "Everybody" 1997 року у своїй пісні з нового альбому, яку представив на початку цього тижня в Маямі.