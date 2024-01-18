90-річна Джоан Коллінз розповіла про секрети краси

Зірка серіалу "Династія" з'явилася на останній церемонії "Еммі". І мала просто приголомшливий вигляд у своєму похилому віці.

Дама Джоан Коллінз уперше за довгий час опинилася в центрі уваги, з'явившись на церемонії "Еммі". 90-річна актриса вразила своїм квітучим виглядом, розкішною сукнею та ефектними прикрасами. Фанати почали задаватися питанням, як їй вдається мати настільки гарний вигляд у її поважному віці, а актриса розповіла про свої секрети краси. Про це пише Daily Mail.

Британська акторка, яка в травні цього року відзначить свій 91-й день народження, мала приголомшливий вигляд у блідо-блакитній сукні з паєтками, коли вона вийшла на сцену театру "Пікок" під руку з акторкою Тараджі Генсон. Свій образ вона доповнила атласними оперними рукавичками в тон і блискучими коштовностями.

Джоан Коллінз і Тараджі Генсон на церемонії "Еммі" Фото: Getty Images

Народжена 1933 року зірка з дитинства була в центрі уваги — вона дебютувала у п'єсі Генріка Ібсена "Ляльковий будинок" у віці дев'яти років, а потім продовжила свою кар'єру на початку п'ятдесятих, зігравши проблемного підлітка у фільмі 1952 року "Я вірю в тебе".

Джоан Коллінз в юності

Минулого року, відзначаючи день народження, Джоан сказала журналу Saga Magazine: "Я думаю, що важливим є не вік, а те, який вигляд ви маєте, як ви почуваєтеся і поводитеся".

Вона розповіла, що уникає нездорової їжі і пояснює свій квітучий вигляд збалансованою дієтою. При цьому вона зізналася, що не відмовляє собі в надмірностях, якщо їй цього хочеться.

"Якість того, що ви їсте, так само важлива, як і якість продуктів, які ви використовуєте. Я намагаюся дотримуватися збалансованої дієти. Я вважаю, що їсти авокадо дуже корисно, і я вірю в вживання вітамінних добавок — я приймаю олії з вітамінами С, Е і омега", — зізналася вона.

Джоан Коллінз

Підтримання здорового підходу до частувань і робота із зірковим дієтологом Габріелою Пікок творили дива в її житті, але пані Джоан визнає, що, можливо, їй просто подарували кілька чудових генів.

"Я не об'їдаюся. Я їм тільки половину того, що у мене на тарілці, і не буду себе позбавляти задоволень. Я вип'ю вино, з'їм десерт, з'їм тост і вип'ю каву з цукром. Думаю, мені просто пощастило", — сказала Джоан.

Також вона щодня займається спортом: проводить невеликі тренування з тренером по 30 хвилин.

Тепер зірка каже, що займається з досвідченим фізіотерапевтом, щоб переконатися, що її заняття фітнесом відповідають її віку.

І вона ніколи не робила ін'єкції ботокса.

"Багато хто думає, що я виконала над собою масу роботи. Щоб внести ясність: я цього не робила. Мені не робили ботокс, мені не робили ніяких маніпуляцій, мені не робили ін'єкцій жиру, і, чесно кажучи, коли я дивлюся на жінок, у яких є ботокс, і мене це мене жахає", — за її зізнанням, вона каже, що молодість шкіри вона зберігала завдяки сонцезахисному крему і бюджетному крему Nivea.

Джоан Коллінз

Джоан зізналася, що користувалася сонцезахисним кремом і уникала сонця ще до того, як це було в тренді.

"Я завжди носила захист від сонця — капелюхи, і захищала обличчя від шкідливих променів з 20 років", — розповіла актриса.

Джоан Коллінз із королевою Єлизаветою

А ще вона завжди спить на спині. "Я привчила себе до цього, тому що раніше я спала на боці, уткнувшись у подушку. А потім мені сказали не робити цього, тому що це шкідливо для обличчя. І це правда", — зізналася актриса.

"Я не лягаю спати, не знявши макіяж і не нанісши нічний крем. Моя мама змусила мене і сестру Джекі робити це, коли нам було по 14", — зізналася акторка, і поділилася ще однією модною хитрістю для зволоження шкіри: "Перед усіма важливими заходами і після польотів я беру миску з льодом та ватні диски, охолоджую подушечки і прикладаю їх до очей, потім лягаю на п'ять хвилин. Зменшує набряклість і освіжає очі".

Це один із простих прийомів, яких зірка навчилася в Аллана "Вайті" Снайдера, відомого візажиста, який готував Мерилін Монро до зйомок.

І крім того, що Джоан завжди була красунею, вона ще стала й іконою стилю. Вона одна з перших актрис великого кіно усвідомлено почала зніматися в серіалах, вбачаючи в цьому жанрі потенціал. І стала зіркою культового серіалу "Династія". Її восьмирічна робота в ролі Алексіс Керрінгтон Колбі по-справжньому визначила її модний образ — жінки в усьому світі копіювали її капелюхи, манто і костюми з ефектними підплечниками.

Джоан Коллінз

До того ж вона зробила довгі оперні рукавички частиною свого модного образу, як і червону помаду.

Нагадаємо, раніше Джоан Коллінз розповідала про свій щасливий п'ятий шлюб. Її чоловік, продюсер Персі Гібсон, молодший за неї на 31 рік.