Принц Гаррі буде "легендою авіації" через прихильність Джона Траволти до його матері

Принц Гаррі удостоїться звання "Легенда авіації", отримавши його разом із героєм "Аполлона-11" Баззом Олдріном і Нілом Армстронгом на церемонії в Беверлі-Гіллз, організованій Джоном Траволтою. І багатьох це рішення обурило.

Джон Траволта, як виявилося, був "рушійною силою" того, що принца Гаррі буде названо "Живою легендою авіації". Актор, як повідомляється, "завжди відчував зв'язок із герцогом відтоді, як танцював із Діаною в Білому домі". Тож, можна сказати, що Гаррі отримав незаслужене, на думку багатьох, звання "по блату". Про це пише Daily Mail.

Саме Траволта наполягав на тому, щоб принц Гаррі був удостоєний честі на завтрашньому заході під час процесу відбору серед наявних лауреатів і членів комітету.

Принцеса Діана і Джон Траволта, як відомо, танцювали разом на вечері в Білому домі в знаковий момент 1985 року, який, як кажуть, став найяскравішою подією в житті голлівудського актора.

Танець Джона Траволти і принцеси Діани Фото: Getty Images

Джерело, пов'язане із заходом, повідомило, що Траволта, який здобув нагороду "Живі легенди авіації" 2007 року, вважає, що сини Діани продовжили її справу в благодійній діяльності.

"Ім'я Гаррі було висунуто через його дивовижну прихильність допомозі тим, хто перебуває в армії, а також підвищенню обізнаності про тріумфи та труднощі цього життя", — повідомило джерело.

Також інсайдер назвав принца Гаррі видатним філантропом і заявив, що будь-яке припущення про це як про рекламний трюк є ганебним і образливим припущенням.

"Звичайно, Джон був прихильником Гаррі та підтримав його кандидатуру. Він завжди відчував зв'язок із ним, особливо тому, що вони з Діаною насолоджувалися цим моментом історії поп-культури, танцюючи в Білому домі", — і хоч інсайдер, як і Джон Траволта підтримують той факт, що Гаррі назвуть "Живою легендою авіації", але багатьом це не сподобалося.

Один із високопоставлених військових ветеранів назвав нагороду герцога Сассекського "жалюгідним" рекламним ходом.

Ветерани вважають, що хоч Гаррі і керував армійським вертольотом в Афганістані, але це вже точно не робить його легендою.

Принц Гаррі в Афганістані Фото: Getty Images

Kiddie Hawk Air Academy, що базується в Колорадо, організація, що стоїть за званням Гаррі, — це некомерційна організація, метою якої є пробудити інтерес до авіації серед молоді.

Гаррі буде проголошено "Живою легендою авіації" в п'ятницю на церемонії нагородження, організованій Джоном Траволтою в Беверлі-Гіллз, Каліфорнія. Також буде відзначено роботу герцога зі створення Фонду ігор непереможених. Поки незрозуміло, чи візьмуть участь Гаррі або його дружина Меган у нагородженні.

Офіцер у відставці полковник Річард Кемп сказав, що Гаррі був "хоробрим хлопцем", а його служба в Афганістані була "безсумнівно дуже небезпечною". Але він також зазначив, що є "пілоти гелікоптерів, які зробили набагато екстраординарніші речі в Іраку та Афганістані, ризикуючи своїм життям, щоб врятувати своїх однополчан".

Гаррі здійснив два відрядження до Афганістану як передовий авіадиспетчер і другий пілот вертольота Apache. Він прослужив в армії десять років, дослужившись до звання капітана.

Принц Гаррі в Афганістані Фото: Getty

Реагуючи на похвалу Гаррі, лорд Вест, колишній глава Королівського флоту, сказав: "Він не жива легенда авіації. Припускати, що це так, шкода. Якщо вони захочуть вибрати когось на кшталт принца Гаррі, то все це здасться якоюсь нісенітницею. Під час служби в армії він не здійснив жодного захоплюючого подвигу і не показав вражаючої льотної майстерності. Вони просто намагаються домогтися розголосу. Вони знають, що це викличе переполох".

Нагадаємо, у своїх мемуарах принц Гаррі розповідав, що в Афганістані вбив 25 бойовиків Талібану, каже, що не думав про них як про "людей", а як про "шахові фігури, зняті з дошки". Після цього таліби назвали його "балакучим невдахою".